Este jueves por la noche, un inesperado incidente ocurrió en el barrio Centenario de Plaza Huincul, cuando un minibús derribó la pared de un taller mecánico ubicado en la calle La Rioja, a pocos metros de la intersección con 1° de Mayo. Afortunadamente, no se registraron personas heridas en el siniestro, aunque las consecuencias materiales fueron significativas.

Según relataron testigos del lugar, el accidente se originó cuando una persona intentó movilizar el vehículo pesado, un minibús de tipo “motorhome”, pero por razones aún desconocidas, perdió el control y terminó impactando contra el portón de acceso del taller. El vehículo quedó dentro de la estructura del establecimiento, causando importantes daños a la misma.

Una dotación de bomberos voluntarios de Plaza Huincul fue convocada al lugar para intervenir en la emergencia. Según informaron, las primeras tareas consistieron en asegurar la zona y colocar elementos de apuntalamiento para evitar que el techo del taller se desprendiera, lo cual representaba un riesgo latente para quienes se encontraran en el lugar. Además, se debió tener especial precaución con una fosa que se encuentra en el interior del taller, para prevenir que el minibús cayera en ella durante las tareas de retiro.

Susto por una ¿explosión?

El fuerte estruendo provocado por el impacto alertó a los vecinos de las inmediaciones, quienes en un principio temieron que se tratara de una explosión. Ante la magnitud del ruido, varios se acercaron al lugar para observar lo ocurrido.

Por su parte, el personal policial también colaboró en las tareas de seguridad y control del área, mientras que los bomberos trabajaban en la estabilización de la estructura y el retiro del vehículo involucrado en el accidente. Finalmente, debido al riesgo que representaba el estado de la construcción, se procedió al cierre del taller y a la evacuación del área para evitar posibles incidentes adicionales.