Una Renault Kangoo volcó este viernes por la tarde en el sector de parrillas del balneario Sandra Canale, en Neuquén capital. El conductor, un joven de 18 años, y dos menores de edad fueron asistidos por el SIEN, sin lesiones.

Violento vuelco en el sector de parrillas

El hecho ocurrió pasadas las 15. Según informó el comisario inspector Néstor Catalán, jefe del Departamento Coordinación General de la Policía de Neuquén, la patrulla acudió junto a personal de la división Motorizada y efectivos de la Comisaría 41 de barrio Don Bosco II.

En primera instancia se desconocían las circunstancias del vuelco. A simple vista no se observaron huellas de derrape y la arteria, aunque ancha, presenta un terreno pedregoso que podría haber influido en la maniobra.

Tres jóvenes asistidos por el SIEN

En el vehículo viajaban tres personas: el conductor de 18 años y dos menores de edad.

El SIEN evaluó a los ocupantes y confirmó que ninguno presentaba lesiones, por lo que no fue necesario el traslado a un centro de salud.

El episodio ocurrió mientras varias familias se encontraban en el área de parrillas debido a la jornada de calor. Según detalló Catalán, “por milagro no atropelló a nadie y no colisionó con otros vehículos”.

Pericias y documentación del vehículo

La Kangoo quedó con daños en los cristales como consecuencia del vuelco.

Personal policial realizó pericias en el lugar y constató que la documentación del vehículo estaba en regla. No se detectó consumo de alcohol en el conductor.

Minutos después llegó el padre del conductor, quien se encargó de gestionar la grúa del seguro para retirar la unidad.