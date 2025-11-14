¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 14 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
ROBO DE GANADO

Operativo en la Ruta 40 terminó con el decomiso de 220 kilos de carne faenada y transportada sin control sanitario

La Brigada Rural de Bariloche interceptó un vehículo que transportaba carne sin trazabilidad. El decomiso fue destruido en el vertedero de Pilcaniyeu, según lo establece la Ley Provincial 2.534

Por Fabian Rossi
Viernes, 14 de noviembre de 2025 a las 06:45
PUBLICIDAD
La carne era transportada en bolsas sin los cuidados sanitarios

Efectivos de la Brigada Rural de Bariloche detuvieron a los ocupantes de un automóvil que transportaba 220 kilos de carne faenada sin documentación ni condiciones sanitarias, durante un operativo de control vehicular en la Ruta Nacional 40, a pocos kilómetros del cruce con la Ruta 23. La intervención permitió neutralizar una situación irregular que ponía en riesgo la salud pública.

El procedimiento se desarrolló mientras se realizaron tareas de identificación de personas y vehículos. Al detener un Ford Ka, los uniformados solicitaron inspeccionar el interior del rodado, donde se encontraron partes de una vaca faenada y depostada: cogote, costeletero, paletas, costillares y cuartos, distribuidos en el asiento trasero sin refrigeración ni medidas de higiene.

Consultado sobre el origen de la carne, el conductor manifestó haberla adquirido a un tercero, sin poder acreditar la propiedad ni presentar certificado sanitario. Además, el vehículo no contaba con habilitación para el transporte de alimentos, lo que motivó la intervención inmediata en base a la Ley Provincial 2.534, que regula la faena y comercialización de productos cárnicos.

Una vez finalizado el procedimiento, se procedió al decomiso y destrucción de la carne en el vertedero municipal de Pilcaniyeu, conforme a las normativas vigentes. La acción fue documentada mediante acta oficial y contó con la presencia de testigos de Comallo y Pilcaniyeu, quienes certificaron el cumplimiento de las medidas sanitarias y legales. 

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD