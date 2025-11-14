Efectivos de la Brigada Rural de Bariloche detuvieron a los ocupantes de un automóvil que transportaba 220 kilos de carne faenada sin documentación ni condiciones sanitarias, durante un operativo de control vehicular en la Ruta Nacional 40, a pocos kilómetros del cruce con la Ruta 23. La intervención permitió neutralizar una situación irregular que ponía en riesgo la salud pública.

El procedimiento se desarrolló mientras se realizaron tareas de identificación de personas y vehículos. Al detener un Ford Ka, los uniformados solicitaron inspeccionar el interior del rodado, donde se encontraron partes de una vaca faenada y depostada: cogote, costeletero, paletas, costillares y cuartos, distribuidos en el asiento trasero sin refrigeración ni medidas de higiene.

Consultado sobre el origen de la carne, el conductor manifestó haberla adquirido a un tercero, sin poder acreditar la propiedad ni presentar certificado sanitario. Además, el vehículo no contaba con habilitación para el transporte de alimentos, lo que motivó la intervención inmediata en base a la Ley Provincial 2.534, que regula la faena y comercialización de productos cárnicos.

Una vez finalizado el procedimiento, se procedió al decomiso y destrucción de la carne en el vertedero municipal de Pilcaniyeu, conforme a las normativas vigentes. La acción fue documentada mediante acta oficial y contó con la presencia de testigos de Comallo y Pilcaniyeu, quienes certificaron el cumplimiento de las medidas sanitarias y legales.