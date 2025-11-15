La investigación por el incendio que destruyó por completo el frigorífico municipal de Centenario dio un paso clave: las primeras pericias apuntan a que el fuego habría sido provocado y los investigadores ya cuentan con un video que muestra movimientos sospechosos minutos antes de que comenzara el siniestro.

El incidente del 7 de noviembre arrasó con la estructura del galpón, además de arruinar una gran cantidad de mercadería del Banco Patagónico de Alimentos. Desde un primer momento, quienes trabajaron en la emergencia notaron detalles que llamaron la atención, especialmente la gran carga de fuego concentrada en uno de los laterales del edificio, sobre calle Corrientes.

Ese sector no cuenta con servicio de gas y no había señales de un cortocircuito. Tampoco se detectaron elementos que pudieran haber iniciado por accidente un foco de tal magnitud. Incluso el camión calcinado en el interior no alcanzó a dañar un tráiler ubicado a pocos metros, lo que reforzó las dudas.

A estos indicios se sumó una prueba que puede resultar determinante: una cámara de seguridad registró el paso de una Toyota y la presencia de varias personas en el predio poco después de que los trabajadores se retiraran.

(Foto: centenariodigital)

En los últimos días, bomberos voluntarios trabajaron durante horas con una máquina bobcat y un contenedor para retirar escombros, chapas y partes de la estructura que habían quedado inestables. El retiro de material permitió ventilar el lugar y evitar que se reactivaran puntos calientes. Vecinos reportaron movimientos de vehículos y personas intentando ingresar al predio, pese al riesgo de derrumbe.