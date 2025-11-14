Le formularon cargos al conductor borracho que atropelló al inspector de tránsito de la Municipalidad de Neuquén. El hecho ocurrió este jueves a las 6:30 en la intersección de Avenida Argentina y Belgrano.

Mientras el inspector de tránsito controlaba un vehículo estacionado irregularmente en la intersección de Avenida Argentina y Belgrano, el conductor, identificado como F.G.R., hizo caso omiso a la orden de alto y, al intentar huir, retrocedió con su Volkswagen Cross Fox blanco. Cuando el trabajador se colocó frente al vehículo para evitar la fuga, el joven aceleró y lo embistió, arrojándolo al suelo y pasando por encima de la motocicleta oficial antes de continuar su huida.

El asistente letrado Emilio Briguglio formuló cargos contra F.G.R. por desobedecer la orden de un inspector de tránsito, por lesiones leves al funcionario y por dañar un vehículo de uso público mientras trataba de escapar del control.

Tras la huida, el conductor fue perseguido por personal municipal y policial, cruzando varios semáforos en rojo hasta que finalmente colisionó contra un poste de alumbrado en la calle Independencia al 2300, donde fue demorado. La prueba de alcoholemia arrojó un resultado positivo de 1,89 g/L.

Los cargos presentados contra el imputado incluyen resistencia a la autoridad, lesiones leves y daño al vehículo oficial, en concurso ideal y real. Estas conductas fueron calificadas por el fiscal como un intento de impedir el ejercicio de la autoridad, lo que agrava la situación penal del conductor.

El juez de garantías Luis Giorgetti tuvo por formulados los cargos y, tras escuchar a las partes, estableció un plazo de investigación de cuatro meses. Además, dictó medidas cautelares, como la obligación de F.G.R. de presentarse semanalmente en la comisaría 1° de Neuquén.

Estas medidas fueron adoptadas en función de las penas mínimas previstas para los delitos atribuidos, que varían entre 15 días y 4 meses de prisión, además de que el imputado no posee antecedentes penales.