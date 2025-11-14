Un operativo conjunto del municipio de Centenario, personal de Espacios Verdes, Mantenimiento y efectivos de la Comisaría 52 desmanteló un aguantadero que funcionaba en la base del monumento a Eva Perón, ubicado en Honduras y Coihue.

A través de un sector dañado de la mampostería, personas ingresaban al interior del monumento, donde colocaban frazadas, elementos presuntamente sustraídos y realizaban actividades nocturnas que generaban preocupación entre los vecinos.

Según residentes del Barrio Sayhueque, los hechos delictivos habían aumentado en las últimas semanas y muchos evitaban circular por la plaza durante la noche. El 14 de febrero, las autoridades retiraron los objetos hallados y taparon el acceso para impedir nuevos ingresos. No hubo demorados durante el operativo.

Semanas atrás, un incendio intencional en el mismo sector había sido contenido por bomberos. La reiteración de estos episodios motivó nuevos reclamos vecinales tanto en la plaza como en la zona del barranco, donde denunciaron situaciones similares.

El director del Consejo de Seguridad de Centenario, Claudio Pistagnesi, informó al medio local, FM Red Social 97.9, que esta intervención forma parte de una serie de acciones preventivas:

“Con esto estamos cerca de los 30 lugares que hemos desmantelado. Coincide con el final del dispositivo de invierno en Neuquén; apareció más gente dando vueltas y no todos están solo en el lavado de vidrios”, señaló.

Limpieza, iluminación y coordinación con la Policía

Ante reclamos por aguantaderos en el sector del barranco, Pistagnesi afirmó que se realizaron tareas de limpieza y mejoras de iluminación, y que continuarán con las intervenciones.

Destacó la coordinación con los comisarios locales y el coordinador Mazzone para reforzar el trabajo policial: