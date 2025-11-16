¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 16 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Estaba golpeado

Encontraron muerto a un hombre dentro de su auto en un barrio privado de San Martín de los Andes: qué pasó

La víctima fue encontrada por su hijo, quien dio aviso a las autoridades. Se está avanzando con las pericias para determinar la causa de muerte.

Por Redacción

Domingo, 16 de noviembre de 2025 a las 13:35
PUBLICIDAD

En la noche del sábado, minutos antes de las 22, personal de seguridad del barrio privado Chapelco Golf, en San Martín de los Andesalertó a la Policía Provincial tras el llamado de un joven que denunció haber encontrado a su padre, de aproximadamente 45 años, sin vida dentro de su vehículo y con un evidente golpe en la cabeza.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, ya trabajaba allí el equipo del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), que realizó maniobras de RCP en un intento por reanimarlo. Pese a los esfuerzos, no pudieron revertir la situación y se confirmó el fallecimiento del hombre.

La Policía tomó testimonio a personal de seguridad del barrio y ordenó cerrar el lugar con el fin de resguardar la escena y preservar los elementos que podrían ser claves para la resolución del caso.

En estas horas se recabarán más datos y se harán las pericias correspondientes para averiguar las circunstancias en las cuales ocurrió el hecho.

El barrio donde ocurrió el hallazgo se encuentra en San Martín de los Andes, a unos 15 kilómetros del aeropuerto y a unos 40 minutos de la estación de esquí del Cerro Chapelco.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD