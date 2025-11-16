En la noche del sábado, minutos antes de las 22, personal de seguridad del barrio privado Chapelco Golf, en San Martín de los Andes, alertó a la Policía Provincial tras el llamado de un joven que denunció haber encontrado a su padre, de aproximadamente 45 años, sin vida dentro de su vehículo y con un evidente golpe en la cabeza.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, ya trabajaba allí el equipo del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), que realizó maniobras de RCP en un intento por reanimarlo. Pese a los esfuerzos, no pudieron revertir la situación y se confirmó el fallecimiento del hombre.

La Policía tomó testimonio a personal de seguridad del barrio y ordenó cerrar el lugar con el fin de resguardar la escena y preservar los elementos que podrían ser claves para la resolución del caso.

En estas horas se recabarán más datos y se harán las pericias correspondientes para averiguar las circunstancias en las cuales ocurrió el hecho.

El barrio donde ocurrió el hallazgo se encuentra en San Martín de los Andes, a unos 15 kilómetros del aeropuerto y a unos 40 minutos de la estación de esquí del Cerro Chapelco.