El sábado 16 de noviembre de 2025, la psiquiatra Virginia María Franco fue hallada sin vida en su domicilio ubicado en City Bell, una localidad cercana a La Plata. El hallazgo ocurrió tras la preocupación de un amigo que no lograba comunicarse con ella desde el día anterior y alertó a las autoridades.

Los efectivos policiales ingresaron a la vivienda a través de una puerta lateral que estaba abierta y sin señales de haber sido forzada. Desde una ventana, observaron el cuerpo de la mujer tendido boca arriba en el pasillo, rodeado de manchas de sangre. El médico del SAME confirmó su fallecimiento minutos después.

El informe oficial describe que la escena mostraba un desorden notable: una cartera caída en el suelo y objetos dispersos por distintas áreas. Dentro del dormitorio de la víctima, los muebles tenían puertas y cajones abiertos, lo que indica que alguien buscó algo dentro del lugar.

La Policía Científica preservó la escena para realizar pericias detalladas, incluyendo análisis de rastros, fotografías y planimetría. Paralelamente, el Gabinete de Homicidios intervino para delimitar las zonas clave y reconstruir la secuencia del ataque.

Hasta el momento, no se hallaron cámaras cercanas que pudieran aportar imágenes sobre el agresor, y la mecánica del crimen continúa bajo investigación. Las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de trabajo para esclarecer este caso de extrema violencia en City Bell.