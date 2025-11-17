El fiscal del caso, Hernán Scordo, recibió este domingo el informe preliminar de la autopsia realizada al hombre que fue encontrado muerto en el interior de su vehículo en el barrio privado Chapelco Golf, en San Martín de los Andes. Según los primeros resultados remitidos por el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial, la causa de muerte fue un traumatismo de cráneo.

La víctima fue identificada como Alejandro Alfonso González, de 45 años, quien fue hallado el sábado por la noche dentro de su auto por su propio hijo. El joven alertó al personal de seguridad del barrio, que de inmediato dio aviso a la Policía provincial.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, ya trabajaba el equipo del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), que intentó reanimarlo mediante maniobras de RCP. Sin embargo, pese a los esfuerzos, no fue posible revertir la situación y se confirmó el fallecimiento del hombre.

La investigación y la escena del hallazgo

El fiscal Scordo trabajó durante la noche en el lugar del hecho junto a personal policial y a especialistas de Criminalística. Como primer paso, se dispuso cerrar y preservar la escena, mientras se tomaban testimonios al personal de seguridad del barrio y a las personas que tuvieron contacto con la víctima en las horas previas.

De acuerdo con la información reunida hasta el momento, la principal hipótesis es que se trató de un hecho accidental. No obstante, la investigación continúa y se aguarda el informe definitivo de la autopsia, así como el análisis de otros elementos relevados en el vehículo.

Chapelco Golf es un barrio privado ubicado a unos 15 kilómetros del aeropuerto de San Martín de los Andes y a aproximadamente 40 minutos del Cerro Chapelco. El lugar permanece bajo resguardo mientras se completan las pericias complementarias que permitirán determinar con precisión cómo ocurrió el episodio.