Un intento de ingreso de estupefacientes a la Subcomisaria 79 de Cipolletti fue frustrado tras una revisión de elementos destinados a un detenido. Personal policial detectó que en el interior de un envase de desodorante se ocultaba una sustancia prohibida, lo que motivó la intervención inmediata a la Fiscalía Federal de Roca.

El hallazgo se produjo durante una requisa de rutina, en la que se controlan los objetos que familiares y allegados envían a las personas privadas de libertad. En este caso, el envase presentaba alteraciones visibles, lo que llevó a los agentes a inspeccionarlo con mayor detalle. Allí se constató que había un envoltorio de color celeste con sustancia similar a cannabis sativa y dentro del mismo envase había otro envoltorio de iguales características que contenía pastillas de color amarillo y blanco.

La situación fue informada de inmediato a las autoridades judiciales, que dispusieron la apertura de una causa penal para investigar el origen del envío y determinar las responsabilidades correspondientes. El material incautado fue remitido para su análisis, mientras que se reforzaron los controles en el ingreso de mercaderías y artículos de higiene.

Fuentes oficiales remarcaron que este tipo de maniobras ponen en riesgo la seguridad interna de las comisarias donde hay personas detenidas, y que los procedimientos de control son fundamentales para evitar el ingreso de drogas y otros elementos prohibidos. La detección en Cipolletti se suma a otros casos registrados en distintas unidades del país, donde se han utilizado envases cotidianos para ocultar sustancias ilegales.

La Subcomisaria reforzó sus protocolos de inspección y recordó que los envíos a los detenidos deben cumplir estrictamente con las normas establecidas. La investigación judicial continuará para establecer si hubo participación de terceros y cuáles fueron las intenciones detrás del intento de ingreso.