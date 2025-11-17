Sin tiempo para esperar a la ambulancia: una señora se asfixiaba y policías la reanimaron con la maniobra de Heimlich

Policías actuaron en segundos y evitaron una tragedia

Una rápida intervención policial en Loncopué permitió salvarle la vida a una mujer mayor que sufría una obstrucción respiratoria en su vivienda del barrio 96 Viviendas. El episodio ocurrió el sábado por la tarde, cuando un llamado de emergencia alertó sobre la situación y movilizó de inmediato a personal de la Comisaría 26°.

Al arribar, los efectivos encontraron a la mujer en estado crítico, con severas dificultades para respirar y sin poder responder a los estímulos. La escena requería actuar sin demora.

Una decisión urgente mientras llegaba la ambulancia

Mientras se aguardaba la llegada del personal de salud, y ante la falta de aire de la mujer, uno de los policías decidió aplicar la maniobra de Heimlich. La urgencia del cuadro no dejaba margen de espera.

La acción fue decisiva: la víctima comenzó a recuperar la respiración y sus signos vitales se estabilizaron lo suficiente hasta la llegada de la ambulancia, que continuó con la asistencia médica.

Asistencia médica y evolución favorable

Tras el traslado y la atención correspondiente, la mujer quedó en observación y posteriormente recibió el alta, según confirmaron sus familiares. Su evolución fue favorable gracias a la intervención inmediata de los efectivos que actuaron en el lugar.

El episodio destacó el rol del personal policial en situaciones de emergencia y el valor de una respuesta rápida para evitar un desenlace trágico.