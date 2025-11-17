Durante la mañana de este lunes, personal de la Comisaría N°52 de Centenario intervino en un domicilio del barrio Del Alto tras ser alertado por un conflicto de pareja y posible violencia de género.

Al llegar los efectivos policiales lograron entrevistarse desde una ventana con una mujer de 26 años embarazada que se encontraba dentro de la vivienda junto a su hija menor de 2 años y una vecina. Según los policías, la mujer manifestó que su pareja las mantenía encerradas, con la puerta bloqueada por muebles. La vecina había terminado adentro cuando fue a ayudar tras oir gritos de ayuda.

Ante la complejidad de la situación, se solicitó apoyo a otros móviles y se hizo presente el instructor de turno, quien coordinó la intervención. En el lugar, el jefe a cargo inició un diálogo con el joven, el cual aparentemente estaba bajo el efecto de estupefacientes.

Luego de charlar con el hombre, lograron que las mujeres pudieran salir del domicilio, constatando que no presentaban lesiones y guiándolas para radicar la denuncia correspondiente.

Minutos después, el individuo de 29 años salió del inmueble con su hija en brazos, "mostrando un comportamiento exaltado y oponiendo resistencia cuando se intentó resguardar a la menor", indicaron los efectivos.

Tras lograr que entregara a la menor, el personal procedió a demorarlo aunque él se resistía con golpes. Durante la detención, se detectó entre sus prendas un elemento cortopunzante, parte de un cuchillo carnicero, que fue secuestrado.

Los hechos fueron informados a la Fiscalía de Delitos Sexuales y Diversidades, que ordenó las directivas correspondientes, dejando al sujeto a disposición de la Justicia.