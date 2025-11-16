En medio del temporal de viento del sábado en el Alto Valle, los Bomberos Voluntarios de Centenario tuvieron un gran trabajo en un incendio en la zona denunciada como "basural a cielo abierto". El incendio habría sido intencional y obligó a que lleguen tres dotaciones de Bomberos junto con Defensa Civil, personal policial de la Comisaría Quinta y camiones cisterna.

Comenzó pasadas las 18:30 y hasta casi las 23 la labor continuaba porque el viento seguía en aumento y las cenizas provocaban nuevos focos de incendios sobre los residuos.

Según testimonios, el fuego se inició por desconocidos sobre la calle Entre Ríos al fondo, donde habría una especie de basural, provocando que el fuerte viento expanda el humo y las brasas hasta un predio de autopartes, donde se descontroló totalmente la situación.

Allí alrededor de 40 vehículos y camionetas, la mayoría aún sin desarmar, fueron consumidos por las llamas, quedando totalmente destruidos. Aunque los Bomberos intentaban detener el avance del fuego, el humo llegó a cubrir hasta cuatro cuadras del Parque Industrial de la ciudad.

Así quedaron los autos afectados. Foto: Centenario Digital.

Además la situación se complicó aún más cuando debieron evacuar un geriátrico, ubicado a una cuadra, por la cantidad de humo que podía empeorar la situación de salud de muchos de los adultos mayores que viven allí.

El momento fue desesperante y preocupante para los vecinos, que veían cómo las llamas avanzaban arrasando con la chatarra y la basura de la zona. Se vivieron momentos de tensión y miedo por el alcance del fuego, lo que conllevó un gran trabajo de los Bomberos junto con las demás autoridades.

Además la situación reactivó un reclamo hacia el municipio por los microbasurales sin control que pueden ser focos de incendio, como en este caso.