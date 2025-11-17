Durante la tarde de este lunes se fugaron cuatro internos de la Unidad de Detención N°12 de Neuquén capital, ubicada sobre la calle Domingo Matheu 4730. Según indicaron, los presos realizaron un boquete en el techo de la celda donde se encontraban alojados.

Según las primeras informaciones, los detenidos habrían aprovechado un descuido para romper la estructura y huir hacia el exterior. Por el momento, se desconoce si algún vehículo los esperaba afuera para facilitar la fuga.

Aunque desde la Policía del Neuquén aún no brindaron detalles oficiales, pero se conocieron las identidades de los fugados:

Rogelio Rojas Cisterna, condenado a 11 años y 6 meses de prisión. Posee un frondoso prontuario y antecedentes por robos agravados, varios de ellos cometidos en banda, incluso en la provincia de Chubut.

Lucas Nicolás Cruces, con prisión preventiva por robo de autos. En febrero de 2024 ya se había fugado junto a otros cinco detenidos de la Comisaría Tercera de Neuquén. En enero de este año había recibido prisión domiciliaria, pero permaneció prófugo.

Diego Ezequiel Bastías, declarado responsable por el intento de femicidio de su expareja embarazada y por lesionar en un ojo al hijo de la víctima, de apenas 5 años, cuando intentó defenderla.

Josué Jeremías Fresco, también condenado y bajo prisión preventiva.

Desde que se conoció la fuga se han desplegado múltiples operativos en distintos sectores de la ciudad y se están revisando las cámaras de seguridad para identificar hacia dónde escaparon y si lo hicieron con ayuda de alguien de afuera.

Mientras tanto se mantiene un fuerte hermetismo en la investigación de parte de las autoridades. Se recomienda a los vecinos estar alerta en caso de identificar a alguno de los condenados y dar aviso inmediato al 911 o la comisaría más cercana, con el fin de que puedan ser encarcelados nuevamente y cumplan sus condenas correspondientes.