Un hombre acusado de intentar robar un auto en pleno centro de Neuquén volvió a prisión preventiva luego de fugarse por segunda vez. En esta ocasión, incluso antes de que le colocaran la tobillera electrónica. Lo insólito es que (pese a esa fuga inicial) lo habían beneficiado con la posibilidad de cumplir la medida en su domicilio, pero se escapó y terminó detenido tras ser identificado por la policía en una esquina de la capital provincial.

El caso se inició el 15 de agosto de 2025, cuando la víctima estaba ingresando a su auto en Sarmiento y Chaneton. El acusado aprovechó ese momento para meterse en el vehículo, forcejear con la mujer y exigirle las llaves. Ella sufrió un corte menor en una mano y el hombre alcanzó a arrancar el control de la alarma, pero un móvil policial que circulaba por la zona lo vio e impidió la huida. La fiscalía encuadró el hecho como robo doblemente agravado, en grado de tentativa.

Fugas reiteradas

Sin embargo ya cargaba con otra investigación: había sido señalado por intentar robar la rueda de auxilio de una camioneta en junio de 2024. Tras el intento de robo del auto, el juez Cristian Piana le dictó prisión preventiva por riesgo de fuga y peligro para la víctima. Pero semanas después, a pedido de la defensa, otro magistrado le otorgó arresto domiciliario. Cuatro días tardó en violarlo: se escapó y fue declarado en rebeldía, hasta que lo ubicaron el 17 de septiembre y volvió a quedar detenido.

Recapturado

El 5 de noviembre, el juez Raúl Aufranc volvió a autorizar que la medida cautelar se cumpliera en un domicilio, esta vez con monitoreo electrónico. Sin embargo, la tobillera nunca llegó a colocarse: el imputado abandonó la vivienda antes de que el dispositivo fuese implementado.

La policía lo recapturó este sábado cerca de las 23, en calle Corrientes y Pachecos, luego de que una alerta del centro de monitoreo advirtiera sobre personas “en actitud sospechosa queriendo abrir unos vehículos”. Entre ellas estaba el hombre con pedido de captura.

Durante la audiencia que se celebró ayer, la asistente letrada Nadia Pérez pidió tres meses de prisión preventiva por el doble incumplimiento de la domiciliaria y el evidente riesgo de fuga. El juez Luis Giorgetti fijó dos meses, al considerar que era un plazo razonable frente a los antecedentes del imputado.