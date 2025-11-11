La Policía de Neuquén activo la búsqueda y aprehensión de un joven que cumplía prisión domiciliaria en una casa de Cutral Co. La última vez que las autoridades fueron a visitarlo, los atendió su madre indicando que su hijo se había ido y no sabía a dónde.

Se trata de Maykol Sebastian Benavidez, tiene 25 años, es de nacionalidad argentina, altura de 1.65 metros, de contextura física delgada, tez trigueña, ojos marrones y cabellos cortos negros.

La búsqueda se generó a pedido de la Fiscalía de Ejecución Penal de Cutral Co e interviene el Departamento Comando Radioeléctrico de Cutral Co.

Según indicaron la tobillera de Benavidez presentaba un daño, por lo cual se le había desprendido. Los efectivos policiales constataron la situación, sin embargo cuando volvieron el joven ya no estaba en el domicilio indicado.

Benavidez está cumpliendo arresto domiciliario por dispararle a una mujer en Zapala, en enero de este año. En ese hecho disparó contra una mujer cuando ella bajaba de su automóvil. La víctima sufrió heridas en su cadera y muslo que le provocaron riesgo de vida.

El detenido había sido señalado como autor de los disparos, por lo cual se lo acusó por tentativa de homicidio doblemente agravado, por el concurso de personas y el uso de arma de fuego.

Por cualquier información del paradero de Benavidez, contactarse al 2996319142 o acercarse a la comisaría más cercana.