Muerte súbita: una mujer se descompensó en la calle y murió camino al hospital

Una mujer falleció este domingo en Roca tras sufrir un episodio de muerte súbita mientras caminaba por la vía pública en Cervantes, donde vivía. El hecho ocurrió cerca del mediodía, cuando la víctima se descompensó en la calle y fue asistida por vecinos que alertaron de inmediato al servicio de emergencias. Personal médico llegó al lugar y logró estabilizarla parcialmente con maniobras de RCP (Reanimación Cardiopulmonar), pero la mujer murió mientras era trasladada en ambulancia al hospital Francisco López Lima de Roca.

La situación generó conmoción entre los vecinos, quienes presenciaron el operativo de asistencia y el posterior despliegue policial. La víctima fue identificada por familiares que llegaron al lugar minutos después del hecho. Según fuentes oficiales, no se registraron signos de violencia ni intervención de terceros, por lo que se presume que se trató de una descompensación cardíaca repentina.

La Policía de Río Negro intervino en el lugar junto al Gabinete de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes y tomó testimonios para descartar cualquier hipótesis alternativa. El cuerpo fue trasladado al hospital donde se confirmó el fallecimiento. La Fiscalía de turno fue notificada y se ordenó la realización de una autopsia para determinar con precisión la causa de muerte.

Desde el hospital informaron que se trató de una muerte súbita. También se supo que tenía antecedentes de miocardiopatía dilatada y se encontraba con tratamiento.