Impacto y desesperación en una esquina céntrica

Un violento accidente generó conmoción en Centenario durante la noche del martes. Una mujer de 37 años fue atropellada mientras esperaba el colectivo en la esquina de Cuba y O’Higgins, en el barrio Vista Hermosa. El vehículo, un Chevrolet Corsa, terminó arriba de la vereda y la embistió de lleno.

El hecho ocurrió pasadas las 21:30, cuando el conductor, un hombre de 78 años, circulaba en sentido sur-norte por calle Cuba. Según informaron fuentes policiales, el hombre habría sufrido una descompensación relacionada con su diabetes, lo que provocó que perdiera el control del auto y terminara sobre la vereda.

La víctima fue trasladada de urgencia

El impacto fue tan fuerte que la mujer fue despedida varios metros y cayó sobre el asfalto. Inmediatamente llegaron al lugar efectivos de la Comisaría 52, personal de Tránsito Villa Obrera y una ambulancia del Hospital Natalio Burd, que la asistió y trasladó al centro de salud.

Aunque se encontraba consciente al momento del rescate, presentaba golpes severos en la cabeza, por lo que horas después fue derivada a un hospital de Neuquén para realizarle estudios de mayor complejidad.

El conductor no tenía licencia ni seguro vigente

El conductor del vehículo resultó ileso y fue atendido en el lugar. Según informaron las autoridades, no contaba con licencia de conducir ni seguro obligatorio vigente. El test de alcoholemia arrojó resultado negativo.

La investigación sigue en curso, mientras crece la preocupación por el estado de salud de la mujer atropellada y el debate sobre los controles a los conductores mayores y con enfermedades crónicas.