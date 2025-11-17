Un aviso inesperado que activó un operativo urgente

San Patricio del Chañar se vio conmocionado este domingo por la tarde tras el hallazgo de un cuerpo sin vida en la zona de la Picada 5. El aviso llegó alrededor de las 19.30, cuando personal de la Comisaría 13 fue notificado sobre la presencia de una persona tendida en la margen sur, en un área inundada para tareas productivas.

Según explicó el comisario Emilio Eduardo Díaz, titular de la unidad, en diálogo con Pancho Casado por la AM550:

“Una persona que paseaba su perro vio el cuerpo antes de las 20 horas del día de ayer, en la zona de la picada 5, margen sur, a mil metros de la ruta, no tan cerca del balneario”.

Los efectivos acudieron de inmediato y confirmaron la presencia del cuerpo en un descampado de difícil acceso.

“Esta persona con su perro observa un cuerpo sin vida. Fuimos a corroborar con personal de emergencias al lugar”

Una zona inundada y un terreno que dificulta el paso

El sector donde se produjo el hallazgo se encuentra en preparación para la producción agrícola, según explicó el uniformado, algo que complicó la tarea policial. La superficie estaba anegada y con barro profundo.

“Donde lo encontraron es un lugar que se prepara para algún tipo de sembrado, por eso están inundados los cuadros del campo. Esta persona habría intentado cruzar, estaban sus pisadas. Parece que se enterraba mucho por el barro que hay”, aclaró.

El cuerpo fue hallado sin zapatillas, las cuales estaban cerca.

“Estaba sin sus zapatillas colocadas. Se sacó las zapatillas como si quisiera cruzar y capaz no pudo hacerlo y desistió.”

La identidad: documentación encontrada, pero aún sin confirmación

Uno de los puntos centrales de la investigación es determinar quién es la persona fallecida. Si bien se halló documentación junto al cuerpo, por el momento no se informó oficialmente la identidad.

“No podemos corroborar quién es, no se pudo identificar, pero encontramos documentación, podemos presumir de quién se trataría, pero no lo podemos informar todavía. Es un varón de más de 40 años”, confirmó.

La Policía Científica y un médico forense trabajaron en el lugar realizando las diligencias correspondientes.

“Se trabajó en el lugar. Llegó un médico forense y gabinete, para hacer las diligencias correspondientes. No se observó anormalidad externa, no se detectó violencia, por lo que habrá que determinar el motivo del deceso”

Las próximas definiciones: la autopsia

La causa de muerte aún no fue determinada. La falta de signos visibles de violencia abre distintas hipótesis que deberán confirmarse con el análisis médico.

“No está confirmada la fecha de autopsia pero podría ser hoy.”

Un hallazgo que deja más preguntas que respuestas

El cuerpo fue encontrado en un lugar poco transitado, en un campo inundado y con indicios de que la persona intentó cruzar el terreno antes de quedar atrapada en el barro. El área permanece resguardada mientras avanza la investigación.

La comunidad del Chañar sigue a la espera de información oficial sobre la identidad del hombre y las circunstancias que rodearon su muerte.