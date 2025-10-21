No hay noticias del hombre que se arrojó al río en San Patricio del Chañar y no volvió a salir: sigue la búsqueda

La búsqueda de Víctor Hugo Plaza, el hombre de 44 años que desapareció el domingo por la tarde en el río Neuquén, sigue sin resultados en San Patricio del Chañar. Desde las primeras horas de este martes, los equipos de rescate retomaron las tareas con apoyo de buzos tácticos, pero las condiciones del cauce complican el operativo.

El hecho ocurrió alrededor de las 17, en la zona conocida como los piletones, cerca de Picada 4, donde Plaza se encontraba con un grupo de amigos. Según testigos, decidió lanzarse al agua para cruzar el río, pero la corriente lo arrastró y no volvió a salir a la superficie. Uno de los presentes dio aviso inmediato al personal de la Comisaría 13, que llegó al lugar junto con bomberos y personal municipal.

Desde entonces, efectivos policiales, bomberos voluntarios, bomberos de la Policía y agentes de Seguridad Ciudadana trabajan en distintos puntos del cauce bajo la coordinación de la fiscal Lucrecia Sola, del Ministerio Público Fiscal. Las tareas se centran en los sectores de mayor profundidad, donde los buzos realizan inmersiones con visibilidad limitada.

Búsqueda activa

Las autoridades locales reiteraron el pedido de precaución a los vecinos que se acercan a observar el operativo y agradecieron la colaboración de la comunidad en el suministro de información y asistencia.

Mientras tanto, la familia de Plaza permanece en el lugar, a la espera de novedades sobre el paradero del hombre que había llegado días atrás para visitar a sus seres queridos en la localidad.