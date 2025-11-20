¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 21 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Hospital Castro Rendón

Cuál es el estado de salud de la nena atropellada por un patrullero en Plottier

Las autoridades actualizaron el parte médico este jueves, a 24 horas del accidente en un barrio de Plottier.

Por Redacción

Jueves, 20 de noviembre de 2025 a las 18:38
Este miércoles por la tarde una nena de 9 años fue atropellada por un patrullero mientras jugaba en la calle. Ocurrió en el barrio Los Álamos de Plottier, cuando la niña andaba en bicicleta con una amiga.

Tras oír el golpe los vecinos salieron a la calle a auxiliar. Los primeros en ayudar fueron los ocupantes del propio patrullero. Cuando llegó la ambulancia la menor fue trasladada al Hospital Castro Rendón.

El incidente generó indignación y los vecinos, compañeros y familiares de la nena se movilizaron este jueves afuera de la escuela donde ella asistía, pidiendo justicia.

Según el último parte médico difundido este jueves, tras 24 horas del hecho, se informó que la menor se encuentra en terapia intensiva pediátrica. Presenta un politraumatismo grave y está con asistencia respiratoria.

Su pronóstico es reservado y por el momento la situación se maneja con mucho hermetismo.

