Un amplio operativo policial se desplegó en las provincias de Neuquén y Río Negro, donde se concretaron allanamientos simultáneos en cinco domicilios de San Patricio del Chañar y Cipolletti. La medida respondió a una investigación que se extendió durante más de un mes y que buscaba identificar a los responsables de una serie de amenazas telefónicas y ataques armados contra la vivienda de un vecino.

La causa se inició cuando la víctima denunció haber recibido intimidaciones que, con el correr de los días, se transformaron en hechos concretos: disparos contra su domicilio y contra una camioneta estacionada en la propiedad. A partir de ello, la Brigada de Investigaciones de la Comisaría 13ª montó un trabajo de inteligencia que incluyó intervenciones telefónicas y seguimientos que permitieron ubicar a los presuntos involucrados.

El operativo requirió un despliegue interprovincial coordinado. Participaron el GEOP Añelo, la Brigada de Investigaciones de Cipolletti y el Grupo COER de Río Negro, bajo las órdenes de la fiscal Paula Verónica González. Las diligencias fueron autorizadas mediante exhorto por la jueza María Agustina Bagniole.

Los allanamientos permitieron avanzar de manera decisiva en la causa. Dos hombres fueron aprehendidos por su presunta participación en los hechos, mientras que se secuestró una importante cantidad de elementos probatorios: tres camionetas —una Volkswagen Amarok V6 azul, una Toyota Hilux blanca y otra gris—, diez teléfonos celulares, armas de fuego tipo pistola y revólver, cargadores, más de 50 municiones de distintos calibres, documentación relevante y un DVR con registros fílmicos perteneciente a una concesionaria.

La línea investigativa se fortaleció aún más durante las requisas vehiculares posteriores, donde se hallaron armas con numeración suprimida, cargadores completos y munición compatible con la utilizada en el ataque.

Los dos demorados quedaron a disposición de la Justicia, al igual que todos los elementos incautados, mientras avanza la causa que busca esclarecer la secuencia de amenazas y violencia que motivó el operativo.