Con un nivel de reservas que ya ronda el 70%, San Martín de los Andes se prepara para una temporada de verano con expectativas en alza. El secretario de Turismo, Alejandro Apaolaza, lo resumió de manera directa en diálogo con Entretiempo por AM550: “Tenemos muchas consultas y un muy buen ritmo de reservas. El movimiento se viene sintiendo desde hace varias semanas”.

La apertura de la temporada de pesca sumó movimiento en toda la zona sur del Neuquén, desde Villa La Angostura hasta Meliquina. “Viene circulando mucha gente por la región. Se está notando en alojamientos, gastronomía y excursiones”, señaló el funcionario.

Uno de los eventos centrales es el Gran Fondo Siete Lagos, que reúne a más de 3.000 ciclistas. La competencia tendrá su etapa cronometrada en Villa La Angostura y un tramo de 110 kilómetros que finalizará en San Martín. Apaolaza resaltó el impacto que tendrá el encuentro: “Es una verdadera fiesta del deporte. Vienen corredores de todo el país y también del exterior. La ciudad lo vive como un acontecimiento”.

La agenda se completa con un encuentro recreativo-deportivo de la Federación de Farmacéuticos Argentinos, que convocó a más de 700 participantes. “Es un evento que gestionamos hace tiempo y que termina de darle un gran marco al fin de semana”, explicó. A eso se suma el Motorfest, una propuesta con autos clásicos, música y gastronomía que se realizará en un predio cercano al ingreso a la localidad. “La idea es que tanto turistas como vecinos puedan disfrutarlo. Es una actividad distinta y muy convocante”, afirmó.

En paralelo, la estrategia de promoción muestra buenos resultados. El destino apuesta al turismo de cercanía —principalmente el Alto Valle de Río Negro y Neuquén—, además del tradicional flujo de Buenos Aires y países vecinos. “La combinación de públicos funciona muy bien. Estamos viendo mucho interés de Brasil y de ciudades grandes del país”, destacó Apaolaza.

De cara al verano, la oferta de actividades vuelve a ser un punto fuerte. El funcionario detalló que la región trabaja de manera conjunta para potenciar experiencias variadas. “Hay navegaciones en el Lácar, excursiones a Hua Hum, senderos, rafting, kayak. Y el ciclismo sigue creciendo con modalidades para todas las edades”, enumeró.

Con este ritmo, San Martín de los Andes encara un verano que promete dar continuidad a la tendencia de las últimas semanas. “Estamos muy conformes con lo que viene pasando y confiamos en que la temporada será muy buena”, concluyó Apaolaza.

