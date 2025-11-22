Una ambulancia del hospital de Senillosa fue embestida este sábado a la madrugada, alrededor de las 3, por un automóvil particular mientras trasladaba a una paciente hacia el Hospital Heller.

El hecho ocurrió en la intersección de Mosconi y Solalique, donde la unidad circulaba con las sirenas encendidas y cumpliendo los protocolos de emergencia. A pesar del impacto, no se registraron heridos de gravedad y el traslado pudo completarse sin complicaciones.

De acuerdo con los datos oficiales, el conductor del vehículo particular dio alcoholemia positiva, mientras que el chofer de la ambulancia registró 0.0 en la medición. La situación generó preocupación entre el personal de salud y los equipos de emergencia, ya que la ambulancia se encontraba en plena respuesta sanitaria cuando fue sorprendida por el auto que no cedió el paso.

El SIEN llegó rápidamente al lugar, asistió a todos los involucrados y coordinó el traslado de la paciente, quien llegó en buen estado al Hospital Heller.

Las autoridades recordaron que los móviles de emergencia tienen prioridad de paso y que conducir bajo los efectos del alcohol no solo constituye una falta grave, sino que también pone en riesgo la vida de terceros, especialmente en situaciones donde cada minuto es crucial.