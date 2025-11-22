¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 23 de Noviembre, Neuquén, Argentina
En plena madrugada

Un borracho chocó a una ambulancia de Senillosa que trasladaba a una paciente a Neuquén

Pese al impacto, el SIEN asistió rápidamente a los involucrados en la esquina de Mosconi y Solalique, donde ocurrió el choque, y completó el traslado al hospital Heller sin complicaciones.

Por Redacción

Sabado, 22 de noviembre de 2025 a las 12:23
Una ambulancia del hospital de Senillosa fue embestida este sábado a la madrugada, alrededor de las 3, por un automóvil particular mientras trasladaba a una paciente hacia el Hospital Heller.

El hecho ocurrió en la intersección de Mosconi y Solalique, donde la unidad circulaba con las sirenas encendidas y cumpliendo los protocolos de emergencia. A pesar del impacto, no se registraron heridos de gravedad y el traslado pudo completarse sin complicaciones.

De acuerdo con los datos oficiales, el conductor del vehículo particular dio alcoholemia positiva, mientras que el chofer de la ambulancia registró 0.0 en la medición. La situación generó preocupación entre el personal de salud y los equipos de emergencia, ya que la ambulancia se encontraba en plena respuesta sanitaria cuando fue sorprendida por el auto que no cedió el paso.

El SIEN llegó rápidamente al lugar, asistió a todos los involucrados y coordinó el traslado de la paciente, quien llegó en buen estado al Hospital Heller.

Las autoridades recordaron que los móviles de emergencia tienen prioridad de paso y que conducir bajo los efectos del alcohol no solo constituye una falta grave, sino que también pone en riesgo la vida de terceros, especialmente en situaciones donde cada minuto es crucial.

