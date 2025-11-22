Emiliano Castillo, hermano de Facundo Castillo, el joven neuquino asesinado en diciembre de 2021 por Ramiro “Gitano” Gutiérrez, expresó su profunda indignación tras la tragedia ocurrida este viernes en la Ruta Nacional 22, donde una familia de Catriel murió al ser embestida por una Amarok negra sin patente conducida por Axel Adrián “Chinito” Araneda. Para Castillo, el episodio no solo era evitable: era previsible. Asegura que las similitudes entre ambos casos no responden a una coincidencia, sino a vínculos claros y conocidos entre los dos hombres.

“Vi las noticias ayer y es una tragedia anunciada”, dijo Emiliano en diálogo con Pancho Casado en Los sábados son de la AM por AM550, al señalar que Araneda se filmaba manejando a alta velocidad, consumiendo alcohol y exhibiendo armas en redes sociales. “Lo hacía con total impunidad, mostrando armas… una locura”, afirmó.

"La persona que mató a esta familia se filmaba constantemente conduciendo a alta velocidad, consumiendo alcohol, la subía a las redes con total impunidad, mostrando armas… la verdad una locura", expresó Emiliano.

Para él, la muerte de la familia —un abuelo, su hija y dos nietos que viajaban rumbo a Las Grutas— es la consecuencia directa de un sistema que no actuó a tiempo. “No puedo creer que esta gente esté suelta, en libertad condicional. No se puede creer que un juez firme la libertad sabiendo a quién se la está dando”, reclamó.

Los fotos que Araneda subía a sus redes sociales.

Tal como publicó Mejor Informado, Castillo aseguró que existe un vínculo directo entre Araneda y Gutiérrez. “Tengo entendido que es socio de Gutiérrez. Araneda vive en la chacra que pertenecía a la familia Gutiérrez. Ambos son narcos, ambos son violentos. No es casualidad que sean de la misma calaña”, denunció. La propiedad en la que reside Araneda está ubicada en Guerrico y perteneció históricamente a Felipe Ricardo “el Negro” Gutiérrez, padre del asesino de Facundo.

La bronca de Emiliano se mezcla con el dolor que vuelve a revivirse frente a un caso que refleja, otra vez, una escalada de violencia con protagonistas que ya tenían antecedentes graves. “Para mí era algo que podía pasar. No es casualidad”, expresó.

“Es muy injusta la vida. ¿Por qué le pasa esto a gente buena? Hay una familia que ahora está pasando lo mismo que pasamos nosotros. No solo vivís el dolor de perder a un familiar, después vivís que la justicia te suelta la mano”, expresó.

El hermano de Facundo también reiteró sus críticas al sistema penitenciario: “Gutiérrez está acomodado en la cárcel, en un pabellón privado. Intentamos que se sepa, pero la justicia nos abandonó”, afirmó, dejando entrever que el trato desigual y los privilegios alimentan un clima de impunidad para quienes ya demostraron desprecio por la vida ajena.

El prontuario de Araneda

Axel Araneda tenía un pasado cargado de antecedentes. Fue condenado en 2019 por tráfico de drogas, liderando una banda que operaba en todo el Alto Valle. También participó en el transporte de 844 kilos de marihuana, causa por la que sus propios padres —Favio Araneda y Natalia Solís— terminaron en prisión.

La Camioneta sin patente que conducía Araneda.

El viernes conducía una Amarok sin patente cuando impactó de lleno contra una Ford Ecosport en la que viajaban una reconocida pareja de Catriel, su hija y sus dos nietos. Venían por la Ruta 22, a pocos kilómetros de Allen, rumbo a un fin de semana familiar que nunca llegó.