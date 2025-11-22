Se juega la fecha 13 de la Liga de España, donde el Barcelona superó 4-0 al Athletic de Bilbao en el retorno al Camp Nou, que en el minuto diez pidió por su máximo ídolo, Lionel Messi.

Luego de 913 días, y obras sin terminar, el Barcelona volvió a casa para disputar la Liga. A los 4´ Robert Lewandowski hizo explotar el nuevo Camp Nou, y antes del descanso Torres a los 48 puso el 2-0 parcial. en el complemento rápidamente Fermín aumentó, y Torres terminó cerrando la goleada por 4-0.

EL gran momento se dio al minuto diez del primer tiempo, cuando los hinchas comenzaron a corear el nombre de su máximo ídolo: Lionel Messi, quien semana pasada estivo en el lugar, de noche y sin aviso, sacándose una foto en el remodelado estadio.

El formado en la Masía, estuvo en el remodelado estadio previo a sumarse a la selección Argentina, y en sus redes sociales publicó “Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…”

Semana pasada, el presidente de la institución Joan Laporta ya había expresado que el “Regreso de Leo Messi como jugador es algo simplemente irreal” agregando además que el club está “Construyendo un proyecto para el presente y futuro”