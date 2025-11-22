Se correrá esta noche (desde las 1am del domingo) el Gran Premio de Las Vegas, fecha 22 de la Fórmula 1 donde entra en definición buscando al campeón de la temporada. Franco Colapinto quedó 15 luego de superar al Q1 con su Alpine, pero un error en su vuelta rápida le prohibió mejorar su tiempo en la segunda clasificación.

En la primera tanda, el argentino logró quedar en el puesto 11 con un tiempo de 1:54.847, y buenas sensaciones de cara a la Q2, donde venía mejorando su tiempo para aspirar a la G3, pero un pequeño derrape le quitó la chance de continuar en la búsqueda y terminó en el 15°, registrando 1:53.683.

“Venía con una buena anteúltima vuelta. Venía bajando mucho, un segundo. Y toqué el piano en la anteúltima curva y se me puso todo de costado. Después no tenía baterías para la última vuelta, con las gomas muy calientes, no podía hacer la última vuelta. Una pena porque esa vuelta era bastante buena. No sé si 10°, pero 11° hubiese quedado seguro”, expresó el argentino.

Por otro lado, remarcó que fue una qualy difícil, y se lamentó que fue “una pena porque no pasamos al final (a la Q3), pero creo que estábamos más cerca que en seco y eso es bueno. Hay que entender un poco el problema que tenemos en seco, pero en lluvia estábamos un poco mejor. Habrá que trabajar para mejorar y mañana tener una buena carrera“.

Por su parte Pierre Gasly, compañero en Alpine, quedó décimo con un registro de 1:35.562, sacando una diferencia de 0.743 segundos al piloto argentino, que partirá en el pelotón del fondo en el GP de Las Vegas.

La carrera iniciará el domingo 1 am, tendrá a Lando Norris delante de todos en el partidor seguido por Verstappen. La segunda fila está Carlos Sainz y Russell, mientras que Oscar Piastri partirá en la quinta colocación.

EL circuito Callejero de las Vegas contará con un total de 50 vueltas, será la fecha 22 y última del año en América, donde Norris puede dar otro paso clave rumbo al título.