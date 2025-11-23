Durante este fin de semana largo de cuatro días las autoridades como la Policía de Tránsito han estado atentas a la seguridad en las rutas y caminos, debido a la cantidad de circulación que se esperaba, en las ciudades y en las zonas turísticas.

Es por esto que en la madrugada del domingo, el municipio de Centenario llevó adelante un importante operativo de tránsito en la zona del Casco Viejo, con controles en las esquinas de Belgrano y Antártida Argentina, Belgrano e Intendente Pons, San Juan Bosco y Marcial Bravo, además de patrullajes preventivos por distintas arterias de la ciudad.

En el marco de estos operativos se realizaron pruebas de alcoholemia, donde 14 conductores dieron positivo. Destacaron que el valor más alto fue de un conductor que manejaba con 2,30 g/l.

Pero además secuestraron 14 vehículos y dos motocicletas; realizaron 30 actas contravencionales por distintas infracciones y retuvieron 14 motocicletas.

El operativo fue coordinado por inspectores de tránsito municipales junto al personal del Destacamento Tránsito Villa Obrera.