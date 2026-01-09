El mercado de pases sudamericano quedó patas para arriba. Cruzeiro concretó una operación histórica y cerró la compra más cara jamás realizada en el continente, confirmando el poderío económico de los clubes brasileños y elevando la vara a niveles inéditos.

El protagonista del bombazo es Gerson Santos. El mediocampista de 28 años regresa al fútbol sudamericano tras su breve paso por el Zenit de San Petersburgo, en una transferencia que alcanzará los 27 millones de euros fijos más otros tres en variables. Una cifra que rompe todos los registros y supera la inversión que Palmeiras había hecho por Vitor Roque.

La negociación avanzó a paso firme y contó con el aval del entrenador Tite, quien conoce bien al volante por su etapa en la selección brasileña. Gerson firmará contrato por cuatro temporadas y se convertirá en el gran emblema del proyecto deportivo del Cruzeiro, que se prepara para volver a disputar la Copa Libertadores después de varios años de ausencia.

El dato que potencia aún más la magnitud de la operación es el contexto. Hace apenas seis meses, el Zenit había comprado al futbolista desde Flamengo por 25 millones de euros. Su retorno exprés a Sudamérica refleja tanto la ambición del Cruzeiro como la capacidad del club para competir en un mercado cada vez más globalizado.

Desde el entorno del jugador no ocultaron el impacto del acuerdo. Carlos Leite, su representante, destacó el esfuerzo de las partes para cerrar la transferencia, mientras que su padre, Marcão Silva, fue contundente al describir la lógica del negocio y el funcionamiento del fútbol moderno.

Gerson llega con un currículum pesado. Bicampeón de la Copa Libertadores con Flamengo (2019 y 2025), ganador de múltiples títulos locales y figura consolidada del fútbol brasileño, su fichaje apunta a jerarquizar a un Cruzeiro que quiere volver a ser protagonista a nivel continental.

A sus 28 años, el mediocampista ya acumuló 122 millones de euros en transferencias a lo largo de su carrera, pasando por clubes como Roma, Olympique de Marsella, Flamengo y Zenit. Ahora, su nombre queda definitivamente grabado en la historia del mercado sudamericano.

Las cinco compras más caras en la historia del fútbol sudamericano (en millones de euros):



Gerson Santos | 27 + 3 en variables (Cruzeiro al Zenit de San Petersburgo).

Vitor Roque | 25,5 (Palmeiras al Barcelona).

Thiago Almada | 19,5 (Botafogo al Atlanta United).

Paulinho | 18 (Palmeiras al Bayer Leverkusen).

Carlos Alcaraz | 18 (Flamengo al Southampton).