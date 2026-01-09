La política de seguridad de Neuquén sumó una nueva pieza clave. Con un mensaje centrado en la previsibilidad, la planificación y el fortalecimiento institucional, el gobernador Rolando Figueroa oficializó la designación del coronel mayor de Infantería retirado Pablo Conforte como secretario de Seguridad de la provincia.

La decisión fue comunicada por el propio mandatario a través de sus redes sociales, donde dejó en claro el rumbo que busca consolidar la gestión:

“Asumimos la responsabilidad de seguir cuidando a Neuquén con decisiones firmes. Designamos al Coronel Mayor de Infantería retirado, Pablo Conforte, como secretario de Seguridad para sumar capacidad técnica, planificación estratégica y conducción operativa en todo el territorio”, expresó Figueroa.

Además, sumo:

“Incorporamos experiencia y conocimiento al Estado provincial. Con esta decisión fortalecemos la respuesta ante los desafíos de seguridad y consolidamos un gobierno que ordena, previene y actúa para garantizar tranquilidad a la sociedad neuquina”, agregó.

Un perfil técnico que se integra a una estructura en marcha

La llegada de Conforte no implica un cambio brusco, sino un refuerzo a un esquema que ya está en funcionamiento. Así lo explicó el propio flamante secretario en una entrevista radial, donde remarcó que su incorporación apunta a sumar desde la experiencia y el planeamiento.

“Para mi es un honor que el gobernador haya pensado, junto con el ministro, que yo podía llegar a aportar algo en el tema Seguridad en la provincia", expresó en diálogo con el móvil de la AM550.

Como el nuevo cuadro proviene del Ejercito, aclaró que "Seguridad y Defensa son cosas bien diferentes pero creo que podemos aportar mucha capacidad de gestión, planeamiento estratégico para que podamos pensar esa provincia que decía el gobernador, ver cuales son los problemas de seguridad que podría tener y a partir de ahí, mediante un buen planeamiento estratégico poder ver que diseño de fuerza, equipamiento y demás, va a necesitar la provincia para sostener la seguridad que ya está encaminada junto con la Policía y el ministerio”, señaló.

En ese mismo sentido, aclaró que su rol se inscribe dentro de una conducción definida. “Es simplemente venir a sumarse a un engranaje que ya esta funcionando, encontrar el lugar y empezar a girar junto con el ministerio”, afirmó.

Continuidad, conducción política y mirada a futuro

Conforte fue enfático al destacar el rol del Ministerio de Seguridad y la conducción política del área. “Las políticas están diseñadas a cargo del ministro, el crecimiento de la provincia viene acompañado de problemas de seguridad y habrá que poner el ojo ahí. Lo que está ocurriendo y el ministerio lo esta conduciendo de manera impecable”, sostuvo.

La mirada de largo plazo aparece como uno de los ejes centrales de esta etapa. La planificación estratégica, la definición de prioridades y la anticipación de escenarios forman parte de un enfoque que busca dar respuestas sostenidas en el tiempo, en una provincia que crece demográficamente y amplía su actividad económica.

Formación y tecnología como pilares del sistema

Otro de los puntos que el nuevo secretario puso en primer plano es la capacitación del personal y la adaptación a los cambios tecnológicos.

“Es uno de los desafíos mas importantes la formación. Cualquier sistema que uno quiera implementar, la tecnología impone conocimientos profundos en todas las áreas y necesitamos gente a la altura y preparada. Si improvisar y tener un buen perfil. La educación hoy lo es todo”, remarcó.

El concepto de una fuerza preparada para el futuro se repite en el discurso oficial y se vincula con la idea de una policía moderna, con mayor capacitación y herramientas acordes a las nuevas problemáticas.

Una experiencia previa de trabajo conjunto con la Provincia

Conforte también recordó su vínculo previo con el gobierno neuquino desde su rol en el Ejército Argentino.

“El trabajo anterior que hacíamos con el gobernador, cuando yo era comandante hasta diciembre de la sexta brigada de montaña del ejercito argentino y estuvimos siempre a disposición del gobierno, del Ministerio de Seguridad, de la secretaría de Emergencia, brindando apoyo logístico, en catástrofes, incendios y trabajando con otros ministerios, de Trabajo, de Salud, aportando todo lo que el ejercito pueda aportar al gobierno”, explicó.

Ese antecedente refuerza la idea de coordinación entre áreas y de un Estado que articula recursos ante situaciones críticas.

La visión del Ministerio: pensar el Neuquén que viene

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, destacó que la designación apunta a jerarquizar el área y a profundizar la planificación y aclaró que “más que nada, se busca trabajar en planificación, estrategia, algo en lo que va a colaborar mucho con nuestra policía, tenemos que pensar y avanzar en los temas que se están trabajando"

En ese sentido, Nicolini adelantó que la provincia necesita "pensar en la policía que viene, en el Neuquén que viene, el Neuquén de los próximos 10 o 20 años, que va a requerir una Policía distinta, evolucionada, con nueva tecnología y con nueva formación", sostuvo.

Por eso, Nicolini consideró que el nuevo cargo que ocupará Conforte sumará para "colaborar y para jerarquizar" la cartera que conduce, lo cual valoró como "un orgullo y honor", afirmó.

Infraestructura y sistema penitenciario: obras en marcha

Dentro de la agenda de seguridad, Nicolini también se refirió a los proyectos de infraestructura, entre ellos el denominado “mega complejo de seguridad” en el barrio Z1.

“Se va a realizar un cuartel de bomberos, que es muy necesario para esa zona, una comisaria para ese barrio que tiene crecimiento demográfico importante, y que requiere que los servicios se extiendan a ese lugar, y un lugar de detención”, explicó.

El ministro detalló además el avance en materia penitenciaria y la planificación de nuevos módulos carcelarios. “Gestionamos para que la Legislatura sancione luego la emergencia penitenciaria, y ya hemos tenido resultados, hemos inaugurado un módulo en la Unidad Penitenciaria 11, y seguimos trabajando en ese sentido", detalló.

Por eso aclaró que la provincia necesita lugares de detención, no para condenados, sino para personas demoradas transitoriamente o con procesos en trámite.

"Ese es el objetivo de ese centro de detención que se va a realizar y aliviará las comisarías”, señaló Nicolini.

También confirmó obras en distintas localidades con los módulos en unidades carcelarias, y confirmó que "esta próxima a iniciarse la obra en Cutral Co y en Zapala", además de "la estructura de cárceles modulares que vamos a desarrollar en la Unidad penitenciaria 11 que va a permitir descomprimir la situación en lugares ocupadas en la provincia", y aseguró que estas obras estarán funcionando este año.

Un mensaje de orden y previsibilidad

La designación de Pablo Conforte se inscribe en una estrategia que combina conducción política, planificación técnica e inversión en infraestructura. Con un discurso centrado en el futuro, el gobierno provincial busca transmitir previsibilidad, optimismo y la idea de un Estado que se anticipa a los desafíos para garantizar seguridad y tranquilidad en todo el territorio neuquino.