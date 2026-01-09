La mayoría de los países de la Unión Europea aprobó la firma del acuerdo de libre comercio con Mercosur, el mayor de la historia del bloque, informaron fuentes diplomáticas a diversas agencias de noticias. La decisión ocurre tras más de 25 años desde el inicio de las negociaciones y largos meses de disputas por conseguir el respaldo de los principales Estados miembros.

Los representantes de los 27 países que componen la UE dieron a conocer la postura de sus gobiernos esta misma jornada, alcanzándose los votos positivos de al menos 15 de ellos que representen el 65 por ciento de la población total del bloque, como se requiere para la aprobación.

El acuerdo, que estuvo en duda por la oposición de algunos países grandes de la UE, como Francia, Polonia e Italia, fue posible gracias a nuevas concesiones al lobby agrícola, que considera la competencia de Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay, miembros del bloque comercial sudamericano, una amenaza para los agricultores europeos porque aumentará la importación de productos más baratos.

El acuerdo debía firmarse en Brasil en diciembre. Sin embargo, no se alcanzó la mayoría necesaria de los Estados miembros de la UE en ese momento, ya que Italia condicionó su aprobación a nuevos apoyos para los agricultores europeos. En principio, el acuerdo será rubricado la próxima semana en Paraguay tanto por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, como por los socios sudamericanos.

Los defensores del pacto comercial, como España y Alemania, estiman que este diversificará las oportunidades comerciales para una UE amenazada por la competencia china y la política arancelaria de Estados Unidos. Italia, que en diciembre se sumó a la oposición y consiguió entonces bloquear el consenso, cambió de posición y esta semana destacó los "enormes beneficios" derivados del acuerdo.

Aun cuando se rubriquen los documentos en Asunción, el tratado no entrará de inmediato en vigor, ya que del lado europeo se necesita también el visto bueno de la Eurocámara, que debe pronunciarse en un plazo de varias semanas, previsiblemente en abril. Allí el resultado no está nada claro, toda vez que unos 150 eurodiputados (de un total de 720) amenazan con recurrir a la justicia para impedir la aplicación del acuerdo.

Fuentes: dpa, Reuters, AFP

