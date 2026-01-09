Una camioneta de alta gama robada en el centro de Neuquén apareció abandonada en Cipolletti, a plena luz del día, y terminó siendo secuestrada tras confirmarse que tenía pedido judicial vigente. El vehículo estaba tirado en la vía pública, sin ocupantes y sin explicaciones, como una postal repetida del delito que cruza provincias.

El hallazgo se produjo en horas de la tarde del martes, cuando se alertó sobre la presencia de una costosa camioneta Jeep Compass abandonada desde hacía varios días en el barrio San Pablo de Cipolletti, en Rodolfo Wlash casi Córdoba. No estaba mal estacionada ni obstruía el tránsito, pero algo no cerraba: nadie la reclamaba, nadie se acercaba y el paso de las horas la transformó en un imán de sospechas.

Con el correr de los minutos, la situación quedó más clara. Al consultar los registros oficiales, surgió el dato que terminó de encender las alarmas: el vehículo había sido robado el pasado domingo en la ciudad de Neuquén, en jurisdicción de la Comisaría 1°. Tenía pedido de secuestro vigente. En otras palabras, la camioneta había cruzado de provincia y fue dejada a la deriva, como parte de una maniobra que ya se volvió conocida.

Este tipo de escenas no son nuevas. Los autos robados suelen aparecer abandonados en barrios tranquilos, lejos del lugar del hecho, como si alguien estuviera esperando que pase el tiempo. A veces vuelven a aparecer, otras veces no. En este caso, la camioneta quedó expuesta, sola, en plena calle, sin que nadie diera explicaciones.

Finalmente, el vehículo fue retirado del lugar y trasladado a la Comisaría 4°, donde quedó en calidad de secuestro. Por ahora, no hay información sobre quién la dejó allí, cuánto tiempo estuvo abandonada ni si fue utilizada para cometer otros delitos. Tampoco se conocieron datos sobre posibles sospechosos. La Brigada de Investigaciones trabajan en la recolección de cámaras de seguridad para poder dar con los delincuentes.