Maxi López decidió enfrentar las críticas que recibió luego de contar públicamente que pidió adelantar el parto de su hijo Lando. Tras varios cuestionamientos en redes y medios, el exfutbolista habló para aclarar que la decisión no estuvo relacionada con compromisos personales ni laborales, sino que respondió exclusivamente a una recomendación médica.

En diálogo con Lape Club Social (América), Maxi López explicó que junto a su pareja, Daniela Christiansson, tenían una fecha estimada de parto entre el 19 y el 20 de diciembre. Sin embargo, ambos optaron por esperar algunos días más ya que ella deseaba tener un parto natural y sin intervenciones.

“Esperamos hasta el 27 y 28, que ya estaba pasada una semana, y el doctor decidió implementar una cesárea”, relató Maxi López, dejando en claro que la determinación fue tomada por los médicos de la clínica de Ginebra, priorizando la salud de Daniela Christiansson y del bebé.

El exesposo de Wanda Nara detalló además que el parto natural fue descartado debido al peso del bebé. “El gordo estaba pesando 4 kilos 400, fue por un tema de salud; yo esto no lo conté”, explicó. En ese sentido, remarcó que no existió ningún tipo de presión ni apuro para adelantar el nacimiento.

Para reforzar su postura, Maxi López recordó que durante su matrimonio con Wanda Nara atravesó situaciones similares. “Me ha pasado también con Wanda que me tenía que ir. Se entendió mal. Desde el primero al último de mis hijos me tocó acompañar siempre”, aseguró, visiblemente molesto por las interpretaciones que circularon.

Días después, Maxi López volvió a romper el silencio en Sería Increíble (Olga), donde habló de su presente personal y de los cambios que está planificando junto a Daniela Christiansson. Allí explicó los verdaderos motivos de su reciente viaje a la Argentina.

“Me vine rapidito porque necesito buscar una casa que esté preparada. En algunos meses mi familia ya puede viajar”, explicó Maxi López, confirmando que la decisión de mudarse definitivamente al país ya está tomada y en pleno proceso de organización.

Por último, el actual participante de MasterChef Celebrity (Telefe) reveló que uno de los motivos centrales de su regreso es estar más presente en la vida de Valentino, Constantino y Benedicto, los hijos que tuvo con Wanda Nara. Incluso contó que está hablando con ella para vivir cerca y acompañar de cerca el crecimiento de los chicos.