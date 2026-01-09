La situación en Chubut continúa siendo dramática. En respuesta, la provincia de Neuquén intensificó su colaboración, enviando brigadistas y recursos logísticos clave para apoyar en el combate de los focos activos, contribuyendo de manera decisiva a mitigar la catástrofe.

Luciana Ortiz Luna, Secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgo de Neuquén, relató en AM550, el esfuerzo conjunto desplegado para asistir a Chubut en esta crítica situación. “Vivimos este momento con muchísima preocupación, con mucho trabajo en particular en nuestra colaboración con la provincia de Chubut”, expresó.

En los últimos días, Neuquén envió 15 brigadistas a la zona, y este viernes a la madrugada, debido a la gravedad del panorama, partió una nueva dotación de 10 brigadistas. “A las 3 de la mañana salió otra dotación de brigadistas. Tenemos cuatro camionetas, una cisterna, un minibús y equipo logístico en el lugar”, detalló la funcionaria.

El fuego en Chubut alcanzó niveles alarmantes, y la evacuación de pueblos enteros estuvo a punto de llevarse a cabo debido al riesgo inminente. “Realmente lo que se está viviendo es lo que venimos anunciando, la sequía, las temperaturas extremas, y los incendios forestales de sexta generación que un solo foco puede generar una catástrofe”, explicó Ortiz Luna, quien subrayó la gravedad del panorama.

Desafíos y medidas en Neuquén

Aunque la situación en Neuquén aún no alcanza la magnitud de la emergencia chubutense, los incendios también son un problema importante en los últimos días. Este jueves, cinco focos activos fueron provocados por una tormenta eléctrica, aunque tres de ellos ya fueron controlados. "Hoy tenemos dos focos activos en las localidades de Aluminé y Ñorquinco, que están siendo atacados por el sistema provincial de manejo de fuego", explicó Ortiz Luna.

La Secretaria destacó que la capacidad de respuesta de Neuquén ha sido más eficiente gracias a la adquisición de recursos propios, como aviones y helicópteros. “Hoy directamente se detecta un foco y enviamos los tres aviones que tenemos disponibles. Antes teníamos que esperar la autorización de Nación o el alquiler de aeronaves, lo que tomaba muchos días”, señaló Ortiz Luna, haciendo énfasis en la rapidez con que se puede actuar hoy ante nuevos focos de incendio.

La importancia de la colaboración ciudadana

A pesar de los esfuerzos desplegados, Ortiz Luna hizo un fuerte llamado a la población para que respete las restricciones vigentes en Neuquén, donde está absolutamente prohibido hacer fuego en todo el territorio provincial. “Rige la prohibición de hacer fuego, ya sea por motivos recreativos, laborales o de supervivencia. Las temperaturas extremas y el alto índice de peligrosidad hacen que no se pueda permitir ninguna actividad que pueda generar un incendio”, recordó la funcionaria.

“Es fundamental que los ciudadanos avisen inmediatamente a los organismos de emergencia si ven humo o fuego. Todos debemos estar comprometidos para evitar que lo que está ocurriendo en Chubut se repita en Neuquén”, concluyó Ortiz Luna.