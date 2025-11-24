Catalina, la niña de 9 años atropellada por un patrullero en el barrio Los Álamos de Plottier sigue internada en terapia intensiva tras el accidente. El hecho ocurrió el miércoles pasado, cuando la menor andaba en bicicleta con una amiga. El vehículo pasó realizando una persecución y, aunque la otra nena alcanzó a correrse, Catalina fue atropellada.

Desde entonces su familia ha encabezado un pedido de justicia, mientras que la pequeña sigue internada. Según el parte médico, tiene un politraumatismo grave y se mantenía con asistencia respiratoria en el Hospital Castro Rendón.

Días después del accidente, familiares, compañeros de escuela y vecinos del barrio se concentraron frente al establecimiento educativo al que asiste la niña. La manifestación buscó exigir avances en la investigación.

Casi una semana después del hecho, el estado de Catalina es el mismo. Es por esto que su familia convoca a realizar una cadena de oración este lunes afuera del Hospital. La convocatoria es este lunes a las 21, sobre calle Buenos Aires afuera del establecimiento. El pedido de oración busca unir a todos aquellos que quieran enviar sus mensajes para la recuperación de la niña.

Desde el primer día la madre de Catalina ha recibido apoyo de vecinos y familiares, quienes la acompañaron en el pedido de justicia, incluso cuando ella solicitó a la comunidad "no castigar a la policía".

Mientras tanto, la Policía de Neuquén y la Fiscalía de la provincia trabajan para reconstruir la dinámica del siniestro. Las pericias incluyen análisis de la trayectoria del patrullero, la velocidad al momento del impacto y testimonios de los vecinos presentes en el lugar.