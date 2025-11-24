La oficial de la Policía de la Ciudad, Nicole V., rompió el silencio luego de ser suspendida por difundir videos “indebidos” en TikTok utilizando el uniforme de la fuerza. La joven de 25 años, en el centro de la polémica desde hace días, aseguró que su decisión tuvo un motivo claro: la necesidad económica.

“Soy mamá, mantengo a mi hija y también a mi familia. Busqué otra salida laboral porque no me alcanzaba”, explicó en una entrevista televisiva, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

Nicole sostuvo que toda la situación se dio mientras atravesaba una licencia médica por tratamiento psicológico y psiquiátrico, derivado de un episodio de violencia de género ocurrido en junio. El hecho, según relató, le dejó secuelas físicas y emocionales, incluidos episodios de epilepsia.

La joven detalló que, al entrar en licencia, su sueldo se redujo a alrededor de $600.000, cifra que —según afirmó— resultaba insuficiente para cubrir sus gastos: “Empecé a vender contenido en octubre, cuando entré en licencia. Lo hice por necesidad”.

Tras hacerse virales los videos, la Policía de la Ciudad la suspendió y le notificó la apertura de un sumario administrativo por uso indebido del uniforme. “Haré lo que me pidan, pero sé que existe la posibilidad de que me echen”, admitió.

Incluso fue más allá y aseguró que, después del escándalo, no quiere seguir en la fuerza: “El sueldo no es acorde al riesgo que corremos ni a los beneficios que recibimos”.

El caso escaló también al fuero federal: un abogado presentó una denuncia para que se investigue si el episodio encubre una posible red de trata de personas con fines de explotación sexual, ya que la policía formaría parte de un conjunto de cuentas monetizadas junto a otras mujeres.

Nicole rechazó categóricamente esa versión:

“Trabajo por mi cuenta. No hay un proxeneta, no hay una red de trata detrás mío”.

El sumario continúa en marcha y su futuro dentro de la fuerza es incierto.