Lunes 24 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Operativo policial en curso

Neuquén lanza alerta por un fugado chileno con pedido internacional

La Policía de Neuquén pidió colaboración para ubicar y detener a un ciudadano chileno fugado del Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina II de Santiago el domingo. Se solicita a la población aportar información a los números oficiales.

Por Redacción

Lunes, 24 de noviembre de 2025 a las 18:14
La Policía de Neuquén, en coordinación con organismos de seguridad de Chile, emitió un pedido de ubicación y captura de Amílcar Lester Olivares Cárdenas.
El hombre, de nacionalidad chilena, se fugó del Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina II, ubicado en Santiago, el domingo 23 de noviembre.

Descripción física del buscado

  • Altura: 1,70 metros

  • Tez: blanca

  • Ojos: marrones

La difusión pública busca facilitar la identificación en Neuquén, provincias limítrofes y pasos fronterizos con Chile.

Operativo coordinado y líneas de contacto

Según informaron fuentes de la fuerza provincial, el pedido se enmarca en una acción de colaboración internacional para reforzar la búsqueda en territorio argentino.

Dónde brindar información

Ante cualquier dato relevante sobre la presencia de Olivares Cárdenas, las autoridades solicitaron comunicarse con:

  • 299-154715020

  • 299-4424102
    O acudir a la unidad policial más cercana.

