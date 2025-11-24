La Policía de Neuquén, en coordinación con organismos de seguridad de Chile, emitió un pedido de ubicación y captura de Amílcar Lester Olivares Cárdenas.

El hombre, de nacionalidad chilena, se fugó del Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina II, ubicado en Santiago, el domingo 23 de noviembre.

Descripción física del buscado

Altura: 1,70 metros

Tez: blanca

Ojos: marrones

La difusión pública busca facilitar la identificación en Neuquén, provincias limítrofes y pasos fronterizos con Chile.

Operativo coordinado y líneas de contacto

Según informaron fuentes de la fuerza provincial, el pedido se enmarca en una acción de colaboración internacional para reforzar la búsqueda en territorio argentino.

Dónde brindar información

Ante cualquier dato relevante sobre la presencia de Olivares Cárdenas, las autoridades solicitaron comunicarse con: