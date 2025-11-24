Con gol del ex Boca Juniors y San Lorenzo de Almagro, Nicolás Blandi, cuando se jugaban 10 minutos del segundo tiempo del alargue, Barracas Central se impuso a Deportivo Riestra por 1 a 0 en encuentro que se jugó en el Estadio Guillermo Laza, en el marco de los octavos de final -play off- del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional.

Con este triunfo el elenco que orienta Rubén Darío Insua accedió a los cuartos de final, donde se medirá con el ganador del partido que sostendrán en la noche del lunes Unión de Santa Fe y Gimnasia y Esgrima La Plata.

Cuando la visita jugaba con diez a cinco minutos del final del tiempo suplementario, una enorme jugada de Tomás Porra gambeteó a cuanto rival se le cruzó, la pinchó y Blandi la empujó en el área chica para abrir y decretar el marcador final.

A cinco minutos del final del complemento fue expulsado Iván Guaraz en la visita

En el alargue se lesionó el arquero del local Arce. Se reclamó expulsión del delantero de Barracas Central

El cuestionado Claudio "Chiqui" Tapia se acercó al estadio emplazado en el Bajo Flores.

Formaciones confirmadas

Así va Deportivo Riestra

Barracas Central definido por Rubén Darío Insua para enfrentar a Riestra

La Previa

Los octavos de final del Torneo Clausura siguen en disputa y la jornada del lunes comenzará con el duelo entre Deportivo Riestra y Barracas Central, que jugarán este lunes desde las 17 en el Estadio Guillermo Laza. El Malevo, que terminó tercero de la Zona B, se mide al Guapo, que clasificó sexto luego de un controvertido empate contra Huracán en la última fecha. El ganador del encuentro esperará por el vencedor de Unión-Gimnasia (LP), que juegan más tarde. El encuentro será televisado por TNT Sports Premium.

Riestra redondeó una sólida campaña que le permitió clasificarse a la Copa Sudamericana por primera vez en su historia. No obstante, el cierre del elenco del Bajo Flores en la fase regular no fue el mejor: hace tres que no gana, con dos derrotas (una ante Independiente que le costó su invicto de 27 encuentros como local) y una igualdad, por lo que intentará retormar la senda del triunfo buscando hacerse fuerte en su casa nuevamente.

Riestra-Barracas, un duelo de dos que siempre están en la controversia arbitral. (Foto: Deportivo Riestra)

Por su parte, Barracas viene de asegurarse el pasaje a octavos tras empatar 1-1 con Huracán en un encuentro con muchísima polémica donde el Guapo recibió dos penales más que dudosos a favor y esto decantó en un cruce entre los jugadores del Globo, el entrenador Frank Kudelka y el árbitro Andrés Gariano. Los dirigidos por Rubén Insúa ganaron solamente uno de los últimos nueve encuentros, pero su buen arranque les permitió hacerse lugar en los playoffs, además de lograr clasificar a la Copa Sudamericana luego de la consagración de Lanús el sábado.

Posibles formaciones

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolas Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez; Milton Céliz, Pablo Monje, Antony Alonso; Alexander Díaz, Jonathan Herrera.

Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Yonatthan Rak; Rafael Barrios, Iván Tapia, Dardo Miloc, Rodrigo Insua; Jhonatan Candia, Facundo Bruera, Javier Ruiz.

Estadio: Guillermo Laza.

Árbitro: Nicolás Ramírez.