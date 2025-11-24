La zona más "Complicada” de la Región Patagónica quedó en manos de Independiente. La única de tres equipos donde solo el puntero accedía a octavos de final. En el duelo crucial, Apareció Maxi "Chucky" Morales para liquidar las acciones antes del descanso con un doblete.

El “Chucky” fue hasta hace poco la cara de Pacífico en la competencia local, pero llegó la oportunidad de jugar el Regional Amateur con otra camiseta y aceptó, cruzando la vereda y cambiando el negro y amarillo, por el rojo y blanco. “Los chicos me recibieron bien, encontré un grupo bárbaro y unido, gracias a dios se nos dan los resultados que es lo más importante", expresó el mediapunta.

El cambio de vereda no fue facil para quien estaba identificado con la institución de Mitre y Agote, "Fue una decisión difícil que me llevo una semana tomarla, lo más difícil fue comunicárselo al plantel pero por suerte tuve mucho respaldo de su parte personalmente lo veía como una posibilidad deportiva buena, que no podía dejar pasar por suerte pude hablarlo con dirigentes de Pacífico y lo entendieron que eso es lo más importante".

Los tantos llegaron en los minutos finales de la primera etapa, primero con un tiro de esquina que culminó con un disparo bajo, y el segundo poco minutos después luego de empujarla tras asistencia de Martín. “El festejo surgió en la semana, un amigo me dijo que iba hacer un gol y que él iba a estar sentado en la tribuna que tenía que festejar como Cavani”, dijo el oriundo de General Pico, La Pampa, y que comenzó su trayectoria en la CAI de Comodoro Rivadavia.

Festejo a lo Cavani y deciación a un amigo

Con relación al partido, Independiente fue muy superior en los 90´, liquidó en el primer tiempo el juego y hasta pudo aumentar la diferencia en varias chances, “sabíamos que iba a ser duro, nos preparamos para eso durante toda la semana, entramos al 100 y dio resultado”.

Ahora el rojo jugará los octavos de final, donde conocerá rival en dos semanas luego de saber los 4 clasificados de la reclasificación de los segundos. Por lo pronto, sigue en la pelea por la LIFUNE.