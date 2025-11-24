Papelón de AFA tras el "pasillo" de Estudiantes: la resolución del expediente fue inventada

Sigue la polémica tras el "espaldazo" de Estudiantes de La Plata en la victoria ante Rosario Central, y dentro la misma la Asociación del Fútbol Argentino volvió a sumar un nuevo papelón. Luego de reportar que habría posibles sanciones al Pincha por "no respetar los protocolos" en el pasillo valiéndose de un supuesto Boletín Oficial del Comité Ejecutivo donde se había indicado cómo y por qué debería realizarse el pasillo a los "campeones o ganadores" del fútbol argentino, se comprobó que este documento fue creado y modificado ayer.

Según el periodista mendocino Federico Umana, el supuesto antecedente reglamentario en cuestión se creó el 23 de noviembre a las 19:21, justo después de finalizado el encuentro en el Gigante de Arroyito. Recordemos que la Liga Profesional argumentaba que este protocolo de saludo obligatorio había sido establecido en febrero de 2025, y que podía caberle sanción a Estudiantes por haber expresado su disconformidad luego del título de "campeón de Liga" otorgado a Central.

Pablo Dóvalo, el juez del partido, confirmó que elevará un informe al Tribunal de Disciplina de AFA, comentando en el mismo que “no se respetó el protocolo establecido para esta clase de recibimientos”: “Me dieron instrucciones específicas de cómo debía ser el pasillo. Al observarlo, no vi que haya sido de esa manera”, dijo. No obstante, al comprobarse este repudiable accionar por parte de los representantes de la casa madre del fútbol argentino, Estudiantes ya no tendría que enfrentar sanciones disciplinarias y económicas, y tampoco los jugadores involucrados.

Toviggino, en guerra con Verón, sufrió un revés al descubrirse la irregularidad en el supuesto "protocolo" de homenaje a los campeones.

Qué decía la resolución

La resolución de Mesa Directiva del 12 de febrero pasado confirmaba que "Se deja establecido que a partir de la presente temporada se instaurará el denominado “pasillo de reconocimiento” al plantel del equipo Campeón o Ganador de una competición. El pasillo de reconocimiento se llevará a cabo en el primer partido en condición de “local” del Club Ganador o Campeón, en el momento del ingreso de los equipos al campo de juego, antes del saludo habitual y del sorteo de capitanes". Y agrega: "Su única finalidad será rendir homenaje al plantel del club que haya sido proclamado Campeón o Ganador en el marco de las competencias organizadas por la Asociación del Fútbol Argentino".

En el párrafo final, que se confirmó que fue inventado, destaca que "cualquier incumplimiento a lo previsto en la presente disposición será consignado en el informe arbitral o en los partes de los oficiales de partido y dará lugar, según corresponda, a la aplicación de las sanciones previstas en el Código Disciplinario de la AFA y demás normativa vigente". Lo curioso es que en la temporada vigente no se le realizó el pasillo a ninguno de loscuatro equipos que celebraron títulos en 2025. Platense (Torneo Apertura), Talleres (Supercopa Internacional 2023), Vélez (Supercopa Internacional 2024) e Independiente Rivadavia (Copa Argentina) no fueron condecorados por sus rivales.