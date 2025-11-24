Un fuerte choque en cadena que involucró cuatro vehículos se produjo en la tarde del domingo en la Ruta 51 en cercanías al Tenis Club Mari Menuco, a unos 3 kilómetros de la rotonda de la Ruta 8. Los vehículos involucrados fueron un Chevrolet Onix, un Volkswagen Vento, un Fiat Uno y una Toyota Hilux. Dos de los lesionados, dos jóvenes que iban en el Fiat, tenían heridas de consideración y fueron derivados en código rojo al Hospital Castro Rendón de Neuquén mediante un operativo sanitario por la Ruta 7, luego se supo que estaban fuera de peligro en horas de la madrugada. En tanto que dos mujeres que también viajaban en ese auto fueron hospitalizadas en hospitales de San Patricio del Chañar y Cinco Saltos, ambas luego recibieron el alta médica.

Los otros ocupantes de los vehículos involucrados en el siniestro recibieron atención en el lugar del hecho por parte del personal de emergencias.

De acuerdo a lo informado, Gendarmería Nacional fue la primera en arribar al sitio del siniestro, seguida por efectivos de la Comisaría 49 de Vista Alegre, bomberos voluntarios de Centenario, bomberos de la Policía y dos ambulancias del SIEN, provenientes de San Patricio del Chañar.

Por el siniestro se generaron demoras de hasta una hora sobre la Ruta 51 camino a la rotonda del Compensador y hacia Vista Alegre