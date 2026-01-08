La Universidad Nacional del Comahue (UNCo), a través de investigadoras del INIBIOMA (CONICET–UNComa), informó sobre el hallazgo de la medusa de agua dulce Craspedacusta sowerbii en los lagos Escondido y El Trébol, ubicados cerca de la ciudad de San Carlos de Bariloche.

Destacaron que se trata de un registro científico de gran relevancia, ya que representa la presencia más austral de esta especie invasora en Argentina. Originarias del río Yangtsé, en China, las Craspedacusta sowerbii son un cnidario depredador que ha colonizado sistemas acuáticos en distintas partes del mundo y que suelen vivir en aguas cálidas, mostrando una excepción con este hallazgo.

Hasta ahora, su presencia en la Patagonia había sido ocasional, sin registros científicos formales. Este estudio confirmó que la especie no llegó de manera transitoria, sino que logró cerrar su ciclo de vida en lagos del sur argentino.

Su tamaño promedio de apenas 7 milímetros y su transparencia hacen que pasen desapercibidas para la mayoría de las personas, lo que dificulta su detección.

La investigación fue realizada durante 2023 y 2024 por las científicas argentinas Sharon Allen Dohle, Mariana Reissig, Patricia E. García y María del Carmen Diéguez. Advirtieron que contar con registros precisos de esta especie resulta fundamental para evaluar su expansión y el posible impacto sobre las comunidades acuáticas nativas.

Asimismo destacaron que su ciclo de vida es complejo, con una fase fija al sustrato, denominada pólipo, y una fase libre correspondiente a la medusa, que suele emerger en verano cuando las temperaturas del agua son más cálidas.

Su dieta se basa principalmente en el zooplancton, y hasta el momento no se han identificado depredadores naturales en los ecosistemas patagónicos.

Desde fines del siglo XIX la especie comenzó a expandirse fuera de Asia, primero hacia Europa y luego hacia América, impulsada por el comercio de plantas acuáticas, el transporte involuntario de organismos y la dispersión pasiva a través de aves y peces. En la actualidad, es considerada cosmopolita y está presente en casi todos los continentes, con excepción de la Antártida.

Las investigadoras a cargo del descubrimiento remarcaron la importancia de la colaboración ciudadana para ampliar el conocimiento sobre la distribución de esta especie. En caso de observar ejemplares, se recomienda registrarlos mediante fotografías y enviarlas a @fotolab.gesap, lo que permitirá continuar con el análisis de su presencia en la región.

Este hallazgo refuerza el papel de la Universidad Nacional del Comahue en la investigación y monitoreo de especies invasoras, un tema clave para la conservación de los ecosistemas patagónicos. La detección de esta especie significa una alerta temprana para seguir protegiendo los ambientes acuáticos.