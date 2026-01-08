El reconocido kiosco Tutti Kuanti, ubicado en calle Irigoyen 737 de Cipolletti, cerrará definitivamente sus puertas a partir del próximo 1 de febrero. De esta forma otro comercio histórico de la ciudad se despide junto con una gran cantidad de recuerdos que quedarán en la memoria de cada vecino que pasó por el lugar.

El comercio tuvo más de 35 años de vida, marcando un precedente para los kioscos 24 horas, ofreciendo todo tipo de productos y creando un vínculo excepcional con la gente, más allá de las ventas.

Ricardo Longstaff comenzó atendiendo el local con su esposa Elsa, posteriormente los ayudaron sus hijos Walter y Gastón, formando así un comercio familiar que quedaría para la historia de Cipolletti.

En un inicio el comercio funcionaba en un espacio más pequeño, donde trabajaron unos 10 años, hasta la crisis del 2001 cuando sufrieron asaltos y épocas difíciles económicamente, lo cual obligó a la familia cuidar como podían el trabajo de tantos años para evitar cerrar sus puertas. Por los reiterados hechos de violencia durante "el corralito", tomaron la determinación de mudarse al último local, el cual ahora cierra.

Fue en 1994 cuando este comercio comenzó a funcionar como un kiosco 24 horas, algo para nada común en Cipolletti. Así fue como consiguieron clientes de todo tipo, a todas horas, sumados a los usuarios fieles que los acompañaron a pesar del cambio de calle.

Por su cálida atención y su disponibilidad todo el día, fueron testigos de cientos de anécdotas, tanto con autoridades como la policía como con grupos fundamentales de la ciudad, por ejemplo los taxistas, los basureros, ex y actuales gobernadores e intendentes.

El cierre del comercio se debe al costo económico que ya no pueden afrontar. Han manifestado que aunque les va bien en este "nuevo" no tan nuevo local, la rentabilidad nunca fue la misma desde que se mudaron y este espacio conlleva un costo más alto de los servicios, debido a su estratégica ubicación, en pleno centro.

Como ocurrió con otros locales icónicos de la ciudad, la pandemia comienza a mostrar sus secuelas y muchos de los problemas vienen soportándose desde esa época, después del 2020.

La proliferación de kioscos, almacenes y comercios que venden "un poco de todo" en la ciudad, ha perjudicado el éxito de Tutti Kuanti, quienes ahora se ven en la obligación de ponerle un fin con alegría y orgullo a una trayectoria de más de 30 años.

La familia siempre se ha manifestado agradecida por el apoyo de los vecinos y los clientes, quienes los acompañaron en sus mejores y peores momentos. El kiosco se convirtió en un punto de encuentro para los cipoleños, uno de esos lugares con historia que quedará para los registros del futuro.

Por el momento no se sabe qué pasará con la estructura o si hay algún proyecto para edificar en esa zona. Al kiosco aún le quedan algunos días de funcionamiento y atención, para que los últimos vecinos vayan a despedirse y quienes nunca entraron puedan conocerlo antes de que desaparezca tal como lo conocemos.