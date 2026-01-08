Durante los primeros dos meses, el vínculo se mantuvo lejos de los flashes. Pero en las últimas horas, Micaela Benítez quedó inesperadamente en el centro de la escena luego de que se filtrara una discusión con Martín Demichelis en Punta del Este. Lo que hasta entonces había sido un romance discreto pasó a convertirse en tema de conversación, obligando a mirar de cerca quién es ella y cómo se gestó la relación.

La historia comenzó después de la separación de Martín Demichelis y Evangelina Anderson, que ambos atravesaron con bajo perfil durante un tiempo. En ese proceso de rearmado personal, el exfutbolista conoció a Micaela Benítez, una mujer ajena al mundo mediático que hasta ahora llevaba una vida lejos de la exposición. El primer dato público apareció a mediados de diciembre, cuando Yanina Latorre contó que Demichelis había viajado a Mendoza acompañado.

En ese momento, la panelista compartió la información que le llegó a producción y dijo: “Hoy nos llega a producción el cuadro de situación: ‘Se llama Mica, es hermosa, tiene un centro de estética en Belgrano’”. Esa frase fue la carta de presentación de Micaela Benítez ante el público. Poco después, se sumaron más detalles sobre su rutina y su entorno: “Es la nueva novia de Demichelis. Vive en Olivos, van juntos al gimnasio”.

Según trascendió, el nexo entre ambos habría sido un personal trainer, quien los presentó en un contexto cotidiano y sin cámaras de por medio. Cuando Yanina habló directamente con Martín Demichelis, él eligió bajar el tono a las versiones y explicó: “Fui a Mendoza con amigos y me encontré con otros amigos allá. Ella, con otras chicas, era parte de la mesa. Se ve un video con ella como se podrían haber viralizado otros con otras chicas amigas que estaban ahí”.

Incluso fue más preciso sobre las imágenes que circularon: “Hay un momento en el que se ve una mano mía sobre su hombro, pero no hay ni un solo beso ni nada. Me divertí en un evento desconocido para mí. No la metan en un lío innecesario, de mí que digan lo que quieran, es la segunda vez que sale algo mío en cinco meses post separación”.

La relación avanzó, pero el punto de mayor tensión llegó en Punta del Este. Allí, Martín Demichelis coincidió con Evangelina Anderson y sus hijos, y decidió presentarles a Micaela Benítez. La situación fue relatada por Majo Martino, quien explicó: “Fue todo muy engorroso porque justo se le ocurrió a él presentarle su novia a sus hijos”. Según contó, el vínculo de esta nueva pareja llevaba apenas dos meses, lo que volvió el momento todavía más delicado.

Otro dato que sumó incomodidad fue la falta de aviso previo. “No sabía que él iba a presentar a su novia”, dijo Majo, dejando en claro que el conflicto no pasó por la relación en sí, sino por los tiempos y las formas. A partir de ahí, se generaron tensiones, silencios incómodos y una escena que terminó filtrándose.