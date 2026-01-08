Crece la expectativa por la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo en Venezuela, luego de que España confirmara este jueves que cinco de sus ciudadanos detenidos en ese país recuperaron la libertad y ya se preparan para regresar a Europa.

La noticia fue confirmada por el Gobierno español, que informó que los liberados viajarán asistidos por la embajada en Caracas. Desde Madrid celebraron la decisión y la consideraron un gesto positivo en el actual contexto político venezolano, donde en las últimas horas también se anunció la liberación de presos políticos, tanto locales como extranjeros.

Este escenario generó nuevas esperanzas en Argentina, especialmente en la familia de Nahuel Agustín Gallo, el gendarme detenido de manera irregular en Venezuela desde hace más de trece meses. Su esposa, María Alexandra Gómez, aseguró que, aunque aún no hay confirmaciones oficiales, la expectativa creció tras conocerse la excarcelación de los ciudadanos españoles.

“Estamos esperanzados, no perdemos la fe”, expresó, y contó que aguarda con ansiedad una llamada que confirme la liberación de su marido. “Espero que hoy sea el día en el que tengamos ese mensaje y ese reencuentro que venimos esperando hace tanto tiempo”, sostuvo.

Gallo había viajado a Venezuela el 8 de diciembre de 2024, durante sus vacaciones y por vías legales, para reencontrarse con su esposa y su hijo, que residían en Caracas. Sin embargo, fue retenido en un control fronterizo y acusado sin pruebas de tareas de inteligencia. Desde entonces, perdió todo contacto con su familia.

Con el paso de los meses, se supo que fue trasladado a Rodeo I, una cárcel de máxima seguridad ubicada en las afueras de Caracas, señalada por organismos internacionales por su funcionamiento bajo lógica militar y su vinculación con la contrainteligencia venezolana.

María Alexandra relató el impacto emocional de la detención en la familia y especialmente en el hijo de ambos. “Víctor pregunta todo el tiempo por su papá”, contó, y reclamó que la libertad alcance a todos los detenidos. “No hay libertad real mientras sigan existiendo presos, venezolanos o extranjeros”, afirmó.

La esposa del gendarme remarcó que realizaron todas las gestiones legales y denuncias ante organismos internacionales para lograr la liberación. A pesar del silencio y las trabas, aseguró que nunca dejó de insistir. “Mi corazón siempre me dijo que Nahuel estaba ahí. Por eso no dejé de reclamar”, recordó.

En este contexto, el anuncio de nuevas liberaciones en Venezuela y el regreso de los ciudadanos españoles a su país renuevan la esperanza de que el caso de Nahuel Gallo también pueda destrabarse en las próximas horas. “Estoy nerviosa y angustiada, pero con la fe intacta. Confío en que esto se va a terminar y que Nahuel va a volver a casa”, concluyó.