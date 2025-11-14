Brutal choque en el oeste: a toda velocidad, arrancó el cartel de una calle, tiró un árbol y se llevó puesto postes de luz

Un estruendo que cortó la madrugada

El Móvil de la AM550, con el periodista Juan Andrés, informó desde el oeste de la capital neuquina, donde hubo un grave siniestro, en Belgrano al 4300, a media cuadra de Los Colibrís. Según relató en diálogo con Pancho Casado en "La mañana es de La Primera", a las 5:30 se escuchó un golpe “muy grande”, tan fuerte que varios vecinos pensaron que se trataba de un choque entre un auto y una moto.

El vehículo, que venía a toda velocidad desde la calle Rhode, perdió el control y se incrustó contra un árbol. El impacto fue tan violento que la inercia lo lanzó contra los postes de luz, arrancándolos desde la base y desplazándolos unos cinco metros.

Salió por el techo y huyó

Personas que estaban esperando el colectivo en la parada de Las Gaviotas vieron cómo el conductor salía del auto por el techo tras el impacto. Testigos señalaron que se trataría de un joven con campera negra, que abandonó el lugar rápidamente.

Otro episodio en un jueves cargado de violencia vial

Este choque se suma a una jornada marcada por hechos de alto riesgo en las calles neuquinas, ya que, durante la madrugada de este jueves, un borracho atropelló a un agente de Tránsito y le pasó por encima de la moto oficial para escapar de un control de alcoholemia. Terminó chocando cerca del puente, cuando escapaba hacia Cipolletti, y en el medio casi se lleva puesto a un transeúnte y una camioneta.

La velocidad y el impacto arrancaron un poste, un árbol y movieron postes de luz.

El nuevo siniestro profundiza la preocupación por el nivel de violencia vial que atraviesa la ciudad y reaviva el debate por la conducción temeraria y las maniobras de fuga que ponen en peligro a toda la comunidad.