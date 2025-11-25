¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 25 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Accidente fatal

Trágico vuelco de micro turístico en la Ruta Provincial 2, cerca de Mar Chiquita: dos muertos y varios heridos graves

El accidente ocurrió en el kilómetro 325, a la altura de General Pirán, cuando un micro con cerca de 50 pasajeros volcó. Dos personas fallecieron y al menos dos están internadas en estado crítico. Operativos de emergencia trabajan en el lugar.

Por Redacción

Martes, 25 de noviembre de 2025 a las 09:35
Dos muertos en vuelco de micro turístico en General Pirán

Un grave accidente se produjo en el kilómetro 325 de la Ruta Provincial 2, en dirección a Mar del Plata, cuando un micro turístico volcó a la altura de la localidad de General Pirán. El siniestro dejó un saldo de dos pasajeros fallecidos y varios heridos de gravedad.

El vehículo transportaba cerca de 50 personas y no pertenecía a una empresa regular de micros de larga distancia, sino que se trataba de un micro turístico. Tras el vuelco, al menos dos pasajeros fueron internados en estado crítico, mientras que otros reciben atención médica en el lugar del accidente.

En el sitio del siniestro trabajan activamente bomberos, ambulancias, efectivos policiales y personal de Autopistas de Buenos Aires (AUBASA) para asistir a los afectados y garantizar la seguridad vial en la zona.

Las causas del accidente aún están bajo investigación, mientras continúa el operativo de emergencia y asistencia a los pasajeros. La noticia se encuentra en desarrollo y se esperan nuevas actualizaciones sobre el estado de las víctimas y las circunstancias que provocaron el vuelco.

