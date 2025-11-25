Un grave accidente se produjo en el kilómetro 325 de la Ruta Provincial 2, en dirección a Mar del Plata, cuando un micro turístico volcó a la altura de la localidad de General Pirán. El siniestro dejó un saldo de dos pasajeros fallecidos y varios heridos de gravedad.

El vehículo transportaba cerca de 50 personas y no pertenecía a una empresa regular de micros de larga distancia, sino que se trataba de un micro turístico. Tras el vuelco, al menos dos pasajeros fueron internados en estado crítico, mientras que otros reciben atención médica en el lugar del accidente.

Dos muertos en vuelco de micro turístico en General Pirán

En el sitio del siniestro trabajan activamente bomberos, ambulancias, efectivos policiales y personal de Autopistas de Buenos Aires (AUBASA) para asistir a los afectados y garantizar la seguridad vial en la zona.

Las causas del accidente aún están bajo investigación, mientras continúa el operativo de emergencia y asistencia a los pasajeros. La noticia se encuentra en desarrollo y se esperan nuevas actualizaciones sobre el estado de las víctimas y las circunstancias que provocaron el vuelco.