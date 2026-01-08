Un accidente de tránsito se registró en la tarde de este martes en la Ruta Provincial N.º 2, a la altura del kilómetro 83, en el tramo que une San Antonio Oeste con el Balneario Las Grutas, cuando un vehículo protagonizó un vuelco tras perder el control de la dirección. Hasta el lugar acudieron rápidamente los Bomberos Voluntarios de San Antonio quienes al arribar constataron que se trataba de un automóvil Renault Kwid que había quedado volcado sobre la banquina.

Según el testimonio de la conductora, el siniestro se produjo a raíz de un descontrol en el manejo. La mujer, oriunda de la provincia de Neuquén, viajaba sola hacia su lugar de residencia y logró salir del vehículo por sus propios medios. Fue asistida en el lugar y se constató que presentaba lesiones leves, sin embargo fue trasladada hacia el hospital de manera preventiva.

Bomberos Voluntarios de San Antonio Oeste trabajaron en el lugar del vuelco para asistir a la conductora y asegurar la zona

El operativo policial incluyó tareas de seguridad vial y control preventivo en la zona, para evitar mayores complicaciones en el tránsito. El vehículo fue asegurado y retirado de la banquina, mientras se verificaba que no existieran riesgos adicionales.

Este nuevo siniestro en la Ruta Provincial N.º 2 refuerza la importancia de mantener la precaución al conducir, especialmente en tramos donde las condiciones de la calzada y el tránsito pueden generar situaciones de riesgo.

