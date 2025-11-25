¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 25 de Noviembre, Neuquén, Argentina
TERRIBLE VUELCO

Le explotó una rueda en plena curva y el auto terminó dado tumbos en la Ruta 40: lo que se sabe

El conductor, que volvía de Chile rumbo a San Juan, perdió el control tras el reventón de una cubierta. Cuatro ocupantes resultaron heridos y fueron asistidos en el lugar.

Por Redacción

Martes, 25 de noviembre de 2025 a las 13:07
Terrible vuelco en la ruta 40

El viaje de regreso se transformó en un susto mayúsculo para unos turistas ayer por la tarde, cuando un Toyota Corolla que avanzaba por la Ruta Nacional 40, a la altura del kilómetro 3081, quedó ruedas arriba después de que una de sus cubiertas estallara justo en una curva. El reventón tomó por sorpresa al conductor, un hombre de 68 años que volvía de Chile hacia San Juan, y lo dejó sin margen para maniobrar.

El siniestro ocurrió cerca de las 16.10 y fue informado de inmediato al Comité Operativo de Emergencias. Al arribar, los equipos de asistencia encontraron el auto volcado sobre la banquina y a dos de los ocupantes sentados en la guardia, aturdidos pero conscientes.

Múltiples heridos

En total, cuatro hombres resultaron con politraumatismos. Fueron atendidos en el lugar mientras se trabajaba para asegurar la zona y determinar las causas del vuelco, que a primera vista quedó ligado al estallido súbito del neumático en plena curva.

