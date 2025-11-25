El viaje de regreso se transformó en un susto mayúsculo para unos turistas ayer por la tarde, cuando un Toyota Corolla que avanzaba por la Ruta Nacional 40, a la altura del kilómetro 3081, quedó ruedas arriba después de que una de sus cubiertas estallara justo en una curva. El reventón tomó por sorpresa al conductor, un hombre de 68 años que volvía de Chile hacia San Juan, y lo dejó sin margen para maniobrar.

El siniestro ocurrió cerca de las 16.10 y fue informado de inmediato al Comité Operativo de Emergencias. Al arribar, los equipos de asistencia encontraron el auto volcado sobre la banquina y a dos de los ocupantes sentados en la guardia, aturdidos pero conscientes.

Múltiples heridos

En total, cuatro hombres resultaron con politraumatismos. Fueron atendidos en el lugar mientras se trabajaba para asegurar la zona y determinar las causas del vuelco, que a primera vista quedó ligado al estallido súbito del neumático en plena curva.