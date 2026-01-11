Luego de todo un 2025 intenso, y pasado el pico de hiperactividad y exigencias que caracteriza a diciembre y el cierre del año, llega el 2026 y con el las vacaciones.

La compañía de talento global Randstad realizó un informe en donde detalla cuáles son las ocho claves para maximizar los beneficios del descanso vacacional, desconectar del trabajo y disfrutar del tiempo de ocio.

“En un contexto donde las responsabilidades, el estrés y la hiperconectividad dificultan que muchas personas se desconecten verdaderamente del trabajo, incluso fuera del horario laboral, las vacaciones representan una oportunidad central para recargar energía, mejorar la salud mental y potenciar la creatividad a la hora de volver a las actividades diarias y enfrentar el nuevo año”, señala el informe al cual tuvo acceso esta agencia.

En ese sentido, explicaron que el hecho de tomarse vacaciones “permite descansar, cortar con la rutina, reponer fuerzas y desconectar del trabajo”, aunque a veces se vea afectado por el uso de la tecnología y la carga de responsabilidades.

“El tan ansiado equilibrio entre trabajo y vida personal muchas veces se complica por la carga de responsabilidades y la omnipresencia de la tecnología, que hace que el trabajo ya no esté en la oficina y en horario laboral, sino allí donde uno vaya y a toda hora. Frente a las dificultades para afrontar de lleno las vacaciones, desde Randstad realizaron un top con las ocho recomendaciones “clave” para “desconectar del trabajo y disfrutar del tiempo de ocio”.

-Organizar las vacaciones con tiempo: fijar fechas claras y comunicarlas ante el equipo con antelación, para garantizar la libertad de las responsabilidades.

-Silenciar notificaciones y correos: configurar respuestas automáticas en los correos electrónicos y reducir el acceso a aplicaciones laborales, fijando horarios específicos para chequear si hay alguna urgencia.

-Fijar límites digitales: dedicar momentos específicos para chequear el teléfono y buscar tener más tiempo de actividades sin pantallas.

-Delegar con anticipación: asegurase que las tareas y responsabilidades estén cubiertas antes de salir de vacaciones, para que nada interrumpa el descanso.

-Enfocar la atención en el presente: practicar ejercicios simples de meditación o de atención plena para conectar con el “aquí y ahora”, y evitar que la cabeza lleve de vuelta al trabajo.

-Reforzar el contacto con la naturaleza: exprimir los lugares con mucha naturaleza, para poder relajar y conectar con el entorno.

-Desenchufar dispositivos fuera de horario: poner el celular en modo avión o apagarlo durante momentos de esparcimiento, con el objetivo de que nada interrumpe el descanso y disfrute.

-Explorar nuevas experiencias: por último, aprovechar las vacaciones para realizar actividades diferentes a las de la rutina habitual, para renovar la energía y encontrar nuevas cosas que disfrutar.

“Tomar vacaciones de manera consciente, alejándose de la cultura de hiperconectividad, es un paso importante para construir una relación más equilibrada entre la vida personal y profesional. Practicar un deporte nuevo, aprender un hobbie, visitar un lugar desconocido o cualquier cosa diferente a la rutina cotidiana ayuda a tener un descanso más reparador. A cada persona le funciona algo distinto, lo importante es descubrir esas cosas que generan placer y durante el período de descanso encontrar la manera de desconectar del trabajo”, manifestaron desde la compañía de talento global.